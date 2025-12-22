Detenido en Valladolid por agredir a su pareja tras mantener una discusión en el domicilio que compartían

Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 11:22
VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un varón de 27 años por agredir a su pareja, otro varón, al que dio patadas y puñetazos tras una discusión en el domicilio que compartían.

Los hechos se han producido en torno a las 20.35 horas de este domingo, 21 de diciembre, cuando la pareja ha iniciado una discusión en el domicilio, han informado a Europa Press fuentes policiales.

En un momento dado, ambos han bajado a la calle y uno de ellos ha manifestado la intención de marcharse, por lo que han vuelto a subir a la vivienda, donde se ha producido la agresión, motivo por el que se ha arrestado al individuo por un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

