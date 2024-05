Detenido en Valladolid un joven por herir con un cuchillo a un hombre tras discutir en un bar de Burgos

Al presunto autor le constan antecedentes policiales previos, por delitos de abuso sexual, quebrantamiento de condena y lesiones

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un joven por herir con arma blanca, probablemente con un cuchillo, en el brazo y espala a otro hombre en la calle Fernán González de Burgos tras una discusión previa entre ambos en el interior de un bar de copas.

Tras recibir el aviso los servicios de emergencia, una ambulancia se desplazó al lugar y asistió a la víctima, que presentaba dos heridas incisas en brazo y espalda, y acto seguido procedió al traslado del herido al Hospital Universitario de Burgos, donde se le colocaron varios puntos de sutura.

La investigación sufrió "distintos obstáculos" durante las primeras horas tras el suceso, según informa la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

Por un lado, los posibles testigos entrevistados por las Fuerzas de Seguridad manifestaron no haber presenciado nada, y por otro, el propio joven agredido tampoco acudió a la Comisaría a denunciar los hechos ni dar su versión, por lo que tuvo que ser localizado y citado con posterioridad por los investigadores encargados del caso, al objeto de plasmar su propia declaración sobre lo ocurrido.

Fruto del trabajo policial, los agentes de la Policía Nacional lograron identificar al presunto autor, pero no pudieron proceder a su detención al no encontrarse en su domicilio de Burgos. No obstante, días más tarde este individuo fue localizado, detenido y puesto a disposición judicial en la ciudad de Valladolid.

Además, al presunto autor le constan antecedentes policiales previos, por delitos de abuso sexual, quebrantamiento de condena y lesiones.