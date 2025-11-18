Detenido en Valladolid un repartidor por llevarse un móvil de una pizzería a la que fue a recoger un pedido

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por romper el retrovisor y rayar un coche tras una discusión por un aparcamiento - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un repartidor de una conocida plataforma de envíos por llevarse el teléfono móvil y dos décimos de lotería de una empleada de una pizzería a la que acudió para recoger un pedido.

Los hechos se produjeron a última hora de la tarde del día 16, cuando los agentes realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana a bordo de un vehículo camuflado y fueron comisionados para que se dirigieran a una pizzería de la capital, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Una vez allí, se entrevistaron con un responsable del establecimiento y con una empleada, que relataron cómo habían entregado un pedido a un repartidor de una conocida plataforma de reparto, quien había aprovechado un momento de descuido para hacerse con el móvil de la empleada que estaba sobre el mostrador --valorado en 429 euros--, en cuya funda protectora había además dos décimos de Lotería de Navidad.

Tanto la propietaria del móvil como el responsable del local solo fueron conscientes del robo cuando vieron las imágenes grabadas por la cámara de seguridad del establecimiento.

Pese a que se pusieron en contacto con la plataforma de reparto para ver si podían hacer volver al repartidor les resultó imposible, por lo que llamaron a la Policía Nacional.

Una vez que los agentes visionaron las imágenes en las que se apreciaba perfectamente cómo el hombre se hacía con el móvil, realizaron diferentes gestiones tendentes a su localización y detención.

Las gestiones culminaron con éxito horas después, cuando el hombre fue localizado y detenido como presunto autor de un delito de hurto, han señalado las mismas fuentes.

El móvil, junto a los dos décimos fueron reintegrados a su legítima propietaria, mientras se tomó declaración al detenido en las dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría Provincial de Valladolid en presencia de su abogado y, tras poner en conocimiento de la autoridad judicial las diligencias policiales, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.