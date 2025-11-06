Detenido en Valladolid por romper el retrovisor y rayar un coche tras una discusión por un aparcamiento

Archivo - Desmantelada una red que obligaba a 11 mujeres a prostituirse en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valladolid a un hombre por provocar daños a un coche, que rayó y al que rompió un retrovisor, tras una discusión por un aparcamiento, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron días atrás, el 22 de octubre, cuando una mujer denunció en dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional que, cuando se disponía a estacionar su turismo en la calle Muro de la capital, un conductor le empezó a reprochar que él había visto primero el sitio, la gritó y amenazó e incluso llegándole a manifestar que a su vuelta se encontraría el coche "sin retrovisores y rayado".

La mujer estacionó finalmente el vehículo y, cuando volvió después, se encontró el retrovisor derecho fracturado y el lateral izquierdo del vehículo rayado.

La Policía Nacional ha relatado que, "por suerte", un testigo de los hechos que había visto todo lo ocurrido le dejó una nota con su contacto en la luna del vehículo, cuya reparación tenía un presupuesto de 735,68 euros.

Cuando los investigadores de la Policía Nacional contrastaron la denuncia y los datos aportados por el testigo, pudieron determinar sin ningún género de dudas la identidad del hombre así como la autoría de los hechos y procedieron a su detención el día 4 de noviembre como presunto autor de un delito de daños en vehículo.

El hombre, tras escucharle en declaración en dependencias policiales y trasladar las diligencias practicadas al juzgado de guardia, ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.