Detenido en Valladolid por tirar un vaso a una joven y provocarle cortes en la cara que precisaron puntos

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal han detenido este viernes a un joven que presuntamente lanzó un vaso a la cara de una chica a la que provocó cortes en la cara que precisaron puntos de sutura.

Los hechos se han producido en torno a las 5.00 horas de este viernes, cuando agentes del cuerpo local se desplazaron hasta una discoteca situada en el centro en la que se había avisado de que los porteros tenían retenida a una persona por una agresión, han informado a Europa Press fuentes de policiales.

En la discoteca se encontraba la víctima, una joven de 18 años, que manifestó a los agentes que, cuando se encontraban en los baños del establecimiento, el presunto agresor se dirigió a ellas con palabras ininteligibles y acto seguido le arrojó el contenido de una consumición y posteriormente el vaso a la cara, lo que le provocó dos cortes.

Tras escuchar la versión de los hechos, que fue corroborada por varios testigos, los agentes procedieron a la detención de un joven de 19 años, quien reconoció los hechos y argumentó que previamente la joven le había agredido.

La joven tuvo que recibir asistencia sanitaria por los cortes producidos y precisó traslado a un centro hospitalario para recibir puntos de sutura.