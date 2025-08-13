Detenidos dos hombres por agredirse con un cuchillo y una barra metálica en una pelea en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

El cuchillo no fue localizado, si bien uno de los detenidos manifestó dónde había escondido la barra metálica

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de lesiones tras haberse agredido mutuamente con un cuchillo y una barra metálica en una reyerta en el Paseo Isabel la Católica de la capital vallisoletana.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este miércoles, 13 de agosto, a las 02.00 horas, cuando agentes de la Policía Nacional que se realizaban labores de seguridad ciudadana fueron comisionados por una presunta reyerta con armas blancas.

Una vez personados en el lugar, los agentes fueron requeridos por un individuo que presentaba heridas visibles en la espalda y que manifestó haber sido agredido momentos antes por otro sujeto que se encontraba a escasa distancia.

Otra dotación policial localizó a un segundo individuo, sentado junto a un árbol, que reconoció haber contactado con el 091 y relató haber sido atacado con un cuchillo por el primero, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Según su testimonio, se habría defendido con una barra metálica de grandes dimensiones con la que causó las lesiones observadas en el otro implicado. No obstante, ambos individuos presentaban heridas, el primero en la espalda y el segundo un corte horizontal en la muñeca derecha.

Los agentes realizaron una batida por la zona para localizar el arma blanca sin éxito, aunque el segundo implicado indicó voluntariamente el lugar donde había depositado la barra utilizada, ubicada detrás de una puerta en un restaurante abandonado donde ambos pernoctaban.

Los agentes solicitaron asistencia médica en el lugar para atender a ambos heridos por personal sanitario del servicio de emergencias de Castilla y León 112 y posteriormente fueron trasladados al centro de salud para una valoración más detallada.

Finalmente, ambos fueron detenidos por un presunto delito de lesiones y trasladados a dependencias policiales. Tras finalizar con las diligencias oportunas los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.