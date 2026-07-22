Detenidos dos hombres por un robo cometido con cuchillos de grandes dimensiones en Ponferrada (León)

Archivo - Dependencias de la Policía Nacional en Ponferrada (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN - Archivo

Intentaron sustraer la cartera y el móvil a una mujer y al comprobar que no contenían objetos de valor los arrojaron al suelo y huyeron

PONFERRADA (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Ponferrada (León) detuvieron en el día de ayer a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido contra una mujer a la que abordaron cuando caminaba por la vía pública durante la madrugada de ese mismo día con dos cuchillos de grandes dimensiones para robarle la cartera y el teléfono móvil.

Los presuntos autores, que se encontraban en un evidente estado de alteración, esgrimieron los cuchillos, con los que intimidaron a la víctima para exigirle que entregara la cartera y el teléfono móvil. Tras registrar sus pertenencias y comprobar que no contenían objetos de valor de su interés, arrojaron los efectos al suelo y huyeron del lugar, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Poco después, dos ciudadanos que paseaban por la zona encontraron a la víctima, visiblemente afectada y muy nerviosa. Tras conocer lo ocurrido, alertaron de inmediato a la Policía Nacional y facilitaron una descripción detallada de los presuntos autores para lo que indicaron, entre otros aspectos, su forma de vestir y el peinado.

La colaboración ciudadana resultó determinante para el rápido esclarecimiento de los hechos. Las dotaciones policiales desplegadas localizaron a escasa distancia a dos individuos cuyas características coincidían plenamente con las aportadas por los testigos.

Durante el registro superficial practicado a ambos, los agentes intervinieron un cuchillo a cada uno de ellos. Uno de los arrestados ocultaba el arma en la pernera del pantalón, sujeta mediante un calcetín.

Tras su detención, ambos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se practicaron las diligencias de investigación, entre ellas el reconocimiento fotográfico por parte de la víctima, que permitió su identificación como presuntos autores del robo.

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes policiales por hechos similares. Una vez finalizadas las diligencias, ambos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.