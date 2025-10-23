Detienen en Valladolid a un quinto implicado en la operación "Barrio" y desarticulado el grupo criminal

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal que se ha dado por desarticulado, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La detención tuvo lugar el martes enmarcada en la operación "Barrio", en la que se desmantelaron tres puntos de venta de droga en el barrio del 4 de Marzo el pasado mes de septiembre. Esa operación se saldó con la detención de cuatro personas, una mujer y tres varones, uno de ellos ingresó en prisión.

Así mismo, se intervinieron 60 gramos de heroína, 80 gramos de cocaína, 1.590 euros en efectivo, 150 comprimidos de Trankimazin y 130 comprimidos de Rivotril. Las mismas fuentes policiales han informado de que el valor de las sustancias intervenidas hubiera alcanzado en el mercado ilícito un valor de 19.064, 41 euros.

Los investigadores del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Policía Judicial, estaban tras la pista de un quinto implicado al que no localizaban, por lo que establecieron un "dispositivo especial de vigilancia" para su localización y detención.

El varón estaba encartado en la investigación policial como una de las personas que vendían papelinas de heroína y cocaína a terceros, y estaba integrado en la estructura de la organización criminal. Con esta detención se considera desarticulada esta organización y finalizada la operación policial. El hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.