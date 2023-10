La DGT y Aspaym CyL colaboran en la campaña de tráfico para concienciar ante las distracciones al volante

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aspaym Castilla y León y la Dirección General de Tráfico han participado este martes en la campaña nacional de tráfico 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas' dirigida a concienciar ante las distracciones al volante.

Según han informado fuentes de Aspaym, el objetivo de esta campaña es concienciar a la población frente a las distracciones al volante y evitar accidentes de tráfico.

En esta sensibilización que ha tenido lugar en Valladolid en el cruce de las piscinas de FASA ha participado Miguel García Rodríguez, en calidad de voluntario para concienciar a las personas que circulaban por ese punto.

Asimismo, han estado presentes el director ejecutivo de ASPAYM Castilla y León, Francisco Sardón; la subdelegada de Gobierno en Valladolid, Alicia Villar Pérez, y la jefa provincial de Tráfico, Inmaculada Matías.

En este 2023 las distracciones son "el tema vertebral" de la concienciación que se persigue desde la DGT y ASPAYM. Así, se prevendrá frente a la conducción con sueño o fatiga, pero también ante otras casuísticas como manejar el móvil, la radio o el GPS, comer o beber mientras se conduce y circunstancias externas como vías monótonas, los paneles de publicidad o la curiosidad que puede despertar un accidente cercano.

Los voluntarios de Aspaym, que tienen ahora su movilidad limitada como consecuencia de lesiones ocasionadas en accidentes de tráfico, se acercan a los vehículos que se detienen en la mencionada intersección para trasladar el mensaje común de la campaña y demostrar "al mismo tiempo, con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los actos imprudentes".

El voluntario hace entrega de un folleto informativo con consejos y recomendaciones de prevención frente a las distracciones.

ASPAYM desarrolla desde el año 2007 la campaña de sensibilización 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas', con la implicación de sus personas voluntarias con lesión medular junto a agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico.

Los territorios donde Aspaym va a colaborar en esta campaña de 2023 son Asturias, Ávila, Baleares, Burgos, Comunidad Valenciana, Córdoba, Cuenca, Galicia, Granada, León, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Toledo y Valladolid.