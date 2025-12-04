La DGT prevé desde mañana más de 600.000 desplazamientos en CyL en el puente de la Constitución-Inmaculada

Archivo - Varios vehículos a su paso por la A-3, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 6,6 millones de desplazamientos durante el puente de la Constitución-Inmaculada - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes a las 15.00 horas el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia de las carreteras con motivo del puente de la Constitución-Inmaculada y que estará activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre, con 628.000 desplazamientos desplazamientos previstos en Castilla y León.

Según ha detallado la DGT, el organismo cuenta con la "máxima disponibilidad" de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

La provincia que concentrará un mayor número de desplazamientos será Valladolid con 100.000, lo que la sitúa como el principal foco de tráfico en Castilla y León.

Muy cerca se encuentra Burgos, que alcanzará los 91.000 desplazamientos previstos, consolidándose como otro de los puntos clave en la red viaria de la Comunidad.

Por su parte, Segovia registrará alrededor de 81.000 desplazamientos, mientras que León llegará a los 76.000, cifras que también reflejan una movilidad significativa dentro de sus respectivas áreas, mientras que Ávila tendrá una previsión de 69.000 desplazamientos.

A continuación se sitúan Palencia y Salamanca, ambas con 63.000 desplazamientos previstos, lo que muestra un volumen similar de movilidad. Más abajo en la clasificación aparece Zamora, con 47.000 movimientos estimados.

Finalmente, Soria será la provincia con menos desplazamientos previstos, con un total de 38.000, representando así el menor flujo dentro del conjunto territorial.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.