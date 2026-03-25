La DGT prevé superar los 1,8 millones de desplazamientos en CyL durante esta Semana Santa

Archivo - Atasco en una autovía. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé superar los 1,8 millones de desplazamientos en Castilla y León durante esta Semana Santa, por lo que ha preparado una Operación Especial de Tráfico que comenzará este viernes, 27 de marzo, a las 15.00 horas.

La Operación Especial se divide en dos fases, la primera de las cuales será este primer fin de semana, desde las 15.00 horas del viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 477.000 desplazamientos en la Comunidad.

Posteriormente, la segunda fase estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril, y en ella se esperan alrededor de 1,4 millones de desplazamientos, según ha informado la DGT en un comunicado recogido por Europa Press.

Por provincias, en Ávila se esperan 207.000 desplazamientos; en Burgos, 272.000; en León, 225.000; en Palencia y Salamanca, 188.000 respectivamente; en Segovia, 244.000; en Soria, 113.000; en Valladolid, 300.000, y en Zamora, 141.000 euros.

Con el objetivo de dar cobertura a esta operación y hacer que todos los desplazamientos previstos sean seguros, la DGT ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad, tanto de sus medios humanos como de los técnicos.

Así, trabajarán en este operativo agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT -- entre ellos el Centro de Gestión de Trafico Norte ubicado en Valladolid-- y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias.

También se mantendrán activos radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos de los que dispone el organismo, que volarán todos los días del operativo, para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Se trata de medidas que, si bien son beneficiosas en conjunto porque permiten mejorar la fluidez en determinados ejes viarios especialmente congestionados, pueden ser percibidas en ocasiones como una penalización a los conductores que circulan por el sentido al que se le resta un carril, por lo que la DGT ha reforzado en este caso los itinerarios alternativos que les permitan evitar esas rutas y que se pueden consultar en la web.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

El dispositivo completo se puede consultar en https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendacio....