El papel del Derecho en una sociedad donde "lo cotidiano será ser mayor"

Actualizado 28/06/2019 19:24:24 CET

José Miguel Rodríguez-Pardo (I), Fernando Ariza y Eduardo Íscar. FUNDACIÓN MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA

Apuesta por construir "una nueva forma de pensar" acerca del envejecimiento desde una perspectiva "multidisciplinar"

SALAMANCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Salamanca ha acogido este viernes una nueva edición de Diálogos con la Abogacía, iniciativa promovida por la Escuela de Pensamiento de la Fundación Mutualidad de la Abogacía y la Fundación Torre del Clavero, en la que se ha reivindicado que el Derecho "tiene mucho que aportar" en una sociedad donde "lo cotidiano será ser mayor" y en la que el riesgo de edadismo --discriminación en base a la edad-- "es más habitual de lo que se pueda imaginar".

Así lo ha defendido el presidente de la Escuela de Pensamiento, José Miguel Rodríguez-Pardo, quien ha advertido de que la repercusión en la sociedad del sobreenvejecimiento "va más allá de la discusión tradicional acerca de la sostenibilidad de las pensiones públicas".

"Debemos abordarlo desde una perspectiva multidisciplinar donde las ciencias sociales, las de la salud, el humanismo, la tecnología y hasta el propio urbanismo deben aportar sus visiones y sólo así se puede construir una nueva forma de pensar acerca del envejecimiento", ha apuntado en declaraciones realizadas a Europa Press.

La jornada ha servido para reflexionar acerca del envejecimiento como fenómeno global y de las "especiales repercusiones" que supone en la sostenibilidad del sistema de pensiones público en España.

El decano del Colegio de Abogados de Salamanca y presidente de la Fundación Torre del Clavero, Eduardo Íscar Álvarez, ha sido el encargado de inaugurar la jornada, tras lo que el subdirector general de la Mutualidad y director de su Escuela de Pensamiento, Fernando Ariza Rodríguez, ha abordado la problemática del sistema de pensiones en la ponencia 'Envejecimiento poblacional y sistema de pensiones'.

Ariza ha analizado el estado actual del sistema público de reparto en España, así como las "mejores alternativas" para hacerlo sostenible a medio y largo plazo desde las causas que originan el déficit actual.

ENVEJECIMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO

Tras él, ha llegado el turno de Rodríguez-Pardo, a quien ha correspondido la ponencia 'Envejecimiento del Envejecimiento', donde ha expuesto la dinámica de este fenómeno desde la demografía poblacional y la biomedicina.

"Entender el proceso de la longevidad en la sociedad del siglo XXI que se encamina hacia el límite biológico del ser humano nos permitirá identificar los gradientes que pueden contribuir a una vejez sana, o dicho de otro modo, cómo añadir vida a los años y no necesariamente años a la vida", ha constatado el presidente de la Escuela de Pensamiento.

José Miguel Rodríguez-Pardo ha advertido de que España se encamina "de forma acelerada" hacia lo que se conoce como "japonización" de la economía, es decir, una sociedad "muy envejecida sin reemplazo generacional, con tipos de interés del mercado financiero muy bajos o negativos, bajas tasas de inflación y altas tasas de ahorro por parte de la población retirada".

"Desde el reconocimiento del nuevo ecosistema social envejecido podemos abordar la nueva economía del envejecimiento y descubrir las enormes oportunidades a las que se enfrenta una sociedad longeva", ha añadido.

Garantizar el sistema público de pensiones, que este año celebra el primer centenario de su creación en España, pasa, a juicio de José Miguel Rodríguez-Pardo, "bien por reformas paramétricas" que derivan en menores pensiones a la persona que accede, así como posponer la edad de retiro, o bien por un conjunto de políticas "que no conlleven necesariamente debilitar esas cuantías", como "afrontar parte del déficit con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aumentar la productividad de la economía, restablecer el desequilibrio poblacional con políticas migratorias o posibles impuestos finalistas a los procesos robotizados".

La encargada de clausurar estos Diálogos con la Abogacía ha sido la concejal de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, María Isabel Macías Tello.

ESPACIO DE ESTUDIO

Como ha recordado su presidente, la Escuela de Pensamiento de la Fundación Mutualidad de la Abogacía pretende ser "un espacio de estudio" acerca "del mayor logro de la humanidad" que, en su opinión, "no es otro que la longevidad poblacional".

"No tenemos y no queremos tener la respuesta a este desafío social, sino abrir un espacio de diálogo con los agentes sociales y después desde posiciones académicas construir desde la metodología científica modelos de economía del envejecimiento que puedan ser de utilidad a la sociedad", ha concluido Rodríguez-Pardo, quien ha recordado, no obstante, que "serán las instituciones públicas y privadas y la sociedad civil concernida con el envejecimiento quienes propongan políticas encaminadas hacia una vejez digna y no etaria donde la persona que envejece se sitúa en el centro del análisis".

Junto a Rodríguez-Pardo y Ariza Rodríguez, conforman el Comité Científico de la Escuela de Pensamiento Laura Duque Santamaría, María Luz Durban Reguera, Antonio Garrigues Walker, Emilio Lamo de Espinosa, Antonio López Farré, Victoria Ortega Benito, Carlos María Romeo Casabona y Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós.