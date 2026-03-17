Diez diseñadores de CyL muestran sus creaciones en la inauguración en Madrid de la XV edición de Atelier Couture

Desfile de los diseñadores de CyL en Atelier Couture de Madrid. - CEOE CYL

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La moda de Castilla y León ha exhibido hoy su calidad en la inauguración en Madrid de la 15 edición de 'Atelier Couture', con el desfile de creaciones de diez diseñadores de la Comunidad especializados en moda nupcial y de ceremonia.

La directora general de Comercio y Consumo, María Petit, ha señalado, minutos antes del desfile inaugural, que este reconocimiento "es el reflejo del sello de calidad de la moda de Castilla y León" y del trabajo que se está realizando para proyectarla en el marco de la Semana de la Moda.

La presencia de la Comunidad en Atelier Couture, impulsada por la Junta y CEOE Castilla y León a través del proyecto 'Uniendo Moda', ha permitido presentar una propuesta colectiva que responde a una demanda del sector.

"Nuestros diseñadores siempre nos han pedido estar en Madrid, y poder hacerlo en un escaparate como este, es fundamental para su desarrollo", ha señalado Petit, quien ha manifestado el "orgullo" del "recorrido" del proyecto que, en sus tres años de desarrollo, ha contribuido a articular el sector y a reforzar su presencia en los principales foros profesionales.

"Unir diseñadores y empresa era clave, y los resultados se están viendo", ha apuntado Peti.

Por su parte, el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha calificado de "hito" que los diseñadores de la Comunirad estén en la inauguración de esta edición "no solo por el talento que tienen, sino porque detrás hay empresas, hay empleo y hay una actividad económica real".

Aparicio, que ha puesto el foco en el alcance estructural del sector, ha subrayado la evolución de un sector "potente y cada vez más diversificado" y ha precisaso que "no es solo diseño, es todo lo que hay alrededor: producción, logística, complementos... un ecosistema que demuestra la fortaleza de la moda en Castilla y León".

El desfile inaugural, celebrado en la Sala Goya de la Real Fábrica de Tapices, ha reunido cerca de medio centenar de looks de moda nupcial y de ceremonia firmados por Ainhoa Salcedo, Alejandro Maíllo, Ángel Iglesias, Carolina Gázquez, César González, Santiago García (Didesant), Esther Noriega, Nathan Cubero, Raquel Tomillo y Sara Santiago.

Una puesta en escena que ha evidenciado la diversidad de lenguajes, técnicas y enfoques que conviven hoy en la moda de Castilla y León.

La participación de Castilla y León en Atelier Couture se extiende más allá de la pasarela. En la Sala Teniers, este martes y miércoles, cinco creadores y artesanos de la Comunidad, concretamente de Palencia, Segovia, Burgos y Valladolid, muestran sus propuestas en un espacio orientado a acercar el proceso creativo al público profesional.

Firmas como Natacha Arranz Atelier, Mónica Fuentetaja Atelier, Acero Watch, Ídem de Lienzo o el artista textil Alfredo Arranz completan así una participación que integra diseño, artesanía y producción.