Diez ensalza el papel de la enfermería y considera "esencial" que los servicios públicos sean "prioridad" nacional

El Colegio Oficial de Enfermería de León ha celebrado el Día Internacional de la Enfermería con un acto en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule). - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha ensalzado este martes el papel "fundamental" de los profesionales de la enfermería y ha manifestado que resulta "esencial" que los servicios públicos que presta el sector sean una "prioridad nacional".

El regidor ha expresado su admiración por los profesionales en el Día Internacional de la Enfermería durante el acto organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de León en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) con el objetivo de visibilizar y poner en valor el papel "esencial" que desempeñan las enfermeras y enfermeros dentro del sistema sanitario y en el cuidado de la población.

Durante su discurso ha destacado que su admiración por los enfermeros y enfermeras creció "de forma exponencial" durante los "durísimos" meses de la pandemia, periodo en el que los trabajadores esenciales desarrollaron un papel "fundamental" en prevención y asistencia y los sanitarios fueron "la punta de lanza" que permitió a la sociedad "ver esperanza en los momentos más negros".

"Ellos fueron la mano especializada que, además, fue humanitaria, comprensiva y amiga. Ocultando las lágrimas y el miedo para que el paciente no sufriera más y para que la familia tuviera información concretas sin alarmas innecesarias. No puedo ni quiero olvidar lo que hicieron, lo que vivieron, lo que hicisteis y vivisteis, un día tras otro. Y espero que nadie lo olvide porque a nuestra admiración se ha de sumar el reconocimiento y el fortalecimiento para unas plantillas que merecen nuestro esfuerzo y homenaje", ha agregado.

A pesar de ser consciente de las dificultades económicas e incluso burocráticas que muchas veces se plantean para ampliar los recursos humanos y materiales o los presupuestos, ha subrayado que es "esencial" que los servicios públicos sean prioridad nacional "hoy y siempre".

DISPOSICIÓN PARA COLABORAR

Diez ha reiterado su agradecimiento a los profesionales de la enfermería y ha mostrado su disposición para colaborar en lo posible para mejorar su trabajo y, con ello, la asistencia sanitaria en la ciudad de León.

El acto desarrollado con motivo del Día Internacional de la Enfermería ha contado con la presencia del gerente del Caule, Alfonso Rodríguez-Hevia; el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de León, Miguel Ángel de Mena Mogrobejo; el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón; el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego y el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz Forner.

La celebración ha reunido a profesionales de enfermería, representantes institucionales y miembros de la sociedad leonesa en una jornada "especialmente significativa" para la profesión. Además, el Colegio Oficial de Enfermería de León ha instalado mesas informativas en la zona de la puerta principal del Caule, con los objetivos de fortalecer el vínculo entre la enfermería y la sociedad y de dar visibilidad a una profesión "imprescindible" que acompaña, cuida y protege a las personas en todas las etapas de la vida.