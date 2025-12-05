Diez insta a Puente a acordarse de León para asuntos positivos y cese en las "afrentas y desprecio" a los leoneses

Imagen de archivo del alcalde de León, José Antonio Diez. - EUROPA PRESS

LEÓN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha instado este viernes al ministro de Transportes, Óscar Puente, a acordarse de León para asuntos positivos y "no tanto" para estar "continuamente" en una actitud de "afrentas y desprecio" hacia los leoneses.

Diez se ha pronunciado de esta forma tras conocer las declaraciones de Óscar Puente en las que considera "un tanto disparatado" el proyecto para la integración de FEVE en el centro de la capital leonesa.

En este contexto, ha añadido que los leoneses ven "otros muchos disparates" que se cometen "día a día" por parte del ministro como su postura en torno a la autovía entre León y Valladolid, una infraestructura que ve "innecesaria" o la aportación de más de 200 millones de euros para la construcción de la nueva estación de Valladolid-Campo Grande, una actuación, a su juicio, "totalmente innecesaria". "A nosotros evidentemente eso sí que nos parece un disparate y un despilfarro", ha apostillado.

El alcalde de León se ha pronunciado de este modo en el Parador San Marcos, donde ha participado en el acto institucional con motivo del Día de la Constitución, donde ha estado acompañado por el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón; el presidente de la Diputación Provincial, Gerardo Álvarez Courel y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, entre otros.

Por su parte, Álvarez Courel ha asegurado desconocer las declaraciones de Puente y, al ser preguntado por este asunto, ha señalado que una vez conozca y analice dicha información podrá responder al respecto y pedir las explicaciones pertinentes.