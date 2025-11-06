Diez resalta la importancia del sistema de administración de justicia, "determinante" para el desarrollo de la sociedad

LEÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha resaltado la importancia del sistema de administración de justicia que ha calificado de "determinante" para el desarrollo de la sociedad y ha reconocido la labor de jueces y magistrados.

En estos términos se ha expresado el regidor quien ha recibido este jueves en el Palacio del Conde Luna a los miembros del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias que, encabezados por su presidente, Jesús María Chamorro González, se encuentran en la ciudad para asistir a unas jornadas enmarcadas en el Plan de Formación Descentralizada para Jueces y Magistrados.

El primer edil de la capital leonesa ha presidido la recepción institucional y ha dado a los magistrados a bienvenida a la ciudad en una intervención en la que ha destacado que la Sala del Árbol Genealógico del Reino de León del Palacio del Conde Luna que ha acogido el encuentro se utiliza en "muy contadas" ocasiones y es el centro institucional del Palacio del Conde Luna, un edificio del siglo XII recuperado hace ahora 15 años convertido en centro de interpretación de esa etapa histórica.

En este sentido, el alcalde ha detallado que el inmueble acoge una exposición de los Decreta y los Fueros de León y es sede europea de la Universidad de Washington. "Esta historia, esta importancia, es la que me llevó a elegir esta sala para recibirles, una sala en la que hemos organizado el acto central del Día de la Constitución y algunas de las entregas honoríficas de nuestro Ayuntamiento", ha expresado.

"Quiero expresar mi reconocimiento a jueces y magistrados que se guían por la norma, la profesionalidad, la preparación y el bien común. Que huyen del ruido que ahora, desgraciadamente, rodea nuestra sociedad y vicia todo", ha precisado el regidor, para después señalar que confía y porfía por una justicia "recta, libre y justa".

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro González, ha agradecido el recibimiento en la ciudad de León y ha destacado que supone una importante muestra de cooperación institucional entre los distintos poderes.

Además, en su discurso, el presidente ha pedido "complicidad, compromiso y colaboración" entre las personas que conforman el poder judicial, un punto en el que ha señalado que estas jornadas son un ejemplo de ello.