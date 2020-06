Diez tilda de "total improvisación" las pautas de la Junta para la 'nueva normalidad'

LEÓN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha tildado de "total improvisación" las pautas marcadas por la Junta para afrontar la nueva normalidad y que se han publicado recientemente en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

En este sentido, ha reconocido que estas medidas han colocado a los ayuntamientos "en una situación complicada" al facilitarles las medidas para esta desescalada un día antes de entrar en vigor "cuando sabían desde hace más de un mes que tendrían estas competencias".

Diez ha incidido "en la falta de coordinación" por parte de la Junta para preparar este tiempo de transición y se ha mostrado sorprendido que "no les hayan tenido en cuenta" tras mantener una reunión inicial y otra con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Asimismo, ha señalado que se han limitado "a trasladar las recomendaciones del Ministerio de Sanidad" y, en muchas ocasiones, han entrado en contradicciones que han llevado a la Comunidad "a estar rodeados de incongruencias que difícilmente se pueden explicar".

El regidor ha criticado que desde la Junta "siguen eludiendo sus competencias" y la ha calificado de una administración "ineficiente e innecesaria", mientras "no han liberado las ayudas prometidas para recuperar la actividad económica".

Además, ha reclamado "más recursos de los 60 millones de euros que se hablan" y ha exigido que se pongan en marcha "pautas coherentes" en todas las actividades y, en especial, "en materias como la sanidad, la educación o el cuidado de mayores".

Sobre las medidas marcadas en el BOCyL se ha cuestionado quien será "el que pague los costes" que suponen cumplir las exigencias de la Junta y ha pedido que "sea la administración autonómica la encargada de ello, ya que recibirá un importante dinero del Gobierno de España".

Del mismo modo, ha criticado que "no se pueden celebrar fiestas en lo que queda de año, pero sí ferias", así, ha ejemplificado que no entiende "porque Valladolid no puede celebrar sus fiestas en septiembre porque León no pueda hacerlo en junio".

En esta línea ha explicado que "no tiene sentido" y ha avanzado que desde el Ayuntamiento de León "siguen trabajando" en la organización de las Fiestas de San Froilán en octubre y que cumplirían "los protocolos de seguridad y sanidad".

Por último, ha hecho una llamada "a la responsabilidad", ya que, aunque se está en una nueva fase "hay que tener precaución, seguir las recomendaciones y no bajar la guardia" porque el éxito de este periodo "dependerá de cada uno".

Además, ha pedido "disculpas y perdón" a los ciudadanos por las muchas decisiones tomadas y que a su entender "no fueron acertadas" en una situación y una gestión que "no era para nada sencilla".