Diez zanja la polémica con Cendón: "Yo no me voy a ir de mi partido; punto"

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, durante una entrevista concedida a Europa Press. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

LEÓN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), ha zanjado este jueves la polémica surgida en los últimos días con el secretario provincial del PSOE en la provincia, Javier Alfonso Cendón, con un mensaje en el que ha asegurado que no se irá de su partido.

"Yo no me voy a ir de mi partido; punto", ha sentenciado el regidor al ser preguntado por las declaraciones de Cendón en las que le acusaba de echar "barro" por no tener otros argumentos después de que Diez se refiriese a su "connivencia" con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

"Honestamente, yo creo que esto le interesa bastante poco a la gente", ha apuntado y ha concluido sus declaraciones al respecto con el convencimiento de continuar en la formación política socialista.

Diez se ha pronunciado de este modo después de que Cendón apuntase que las puertas del PSOE están abiertas (en una invitación a Diez a salir del partido) ante las discrepancias mantenidas con otros cargos de la formación política, a lo que el regidor leonés había contestado que las puertas "siempre están ahí, para unos y para otros".

El alcalde de León ha realizado estas declaraciones minutos antes de participar en el encuentro de networking entre jóvenes del Programa de Becas por el Talento y directivos y CEOs de empresas leonesas celebrado en el Complejo de Empresas de Base Tecnológica (CEBT) 'Pablo Álvarez y Sara García', un acto en el que ha estado acompañado por la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González.