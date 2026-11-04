Roberto Las Heras (i), José Sala, Gabriel Ángel Rodríguez y Alberto Martín presentan la memoria de la Diócesis de Osma-Soria - EUROPA PRESS

SORIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Osma-Soria atendió a más de 5.000 personas en sus 34 centros en un 2025 donde aumentaron los matrimonios y se estabilizaron el bautismo y las comuniones.

El administrador Diocesano de Osma-Soria, Gabriel Ángel Rodríguez Millán, el ecónomo diocesano, Alberto Martín, el secretario de la Diócesis, Roberto Las Heras y el delegado de Patrimonio de Osma-Soria, José Sala Pérez, han presentado este miércoles la memoria correspondiente al pasado ejercicio.

Rodríguez-Millán ha recordado los trece meses de sede vacante algo que "marca la vida" mientras preparan la llegada de un nuevo Obispo. "Se ha seguido desarrollando la actividad, atendiendo las necesidades y tomando las decisiones oportunas", ha apuntado, para destacar el "respeto y colaboración" de los sacerdotes en esta situación.

Así, ha incidido en que son procesos "muy discretos" y ha reconocido que confiaban en comenzar el curso pastoral con Obispo, si bien es algo "lento", no solo en el caso de Soria sino en otras once diócesis más.

En relación a la actividad pastoral, la Diócesis de Osma-Soria cuenta con 84 sacerdotes, 33 religiosas y religiosos, cuatro seminaristas,191 catequistas, 106 monjas y monjes de clausura, seis monasterios y 542 parroquias. La media de edad de los sacerdotes se eleva a los 71 años, aunque hay cinco seminaristas.

La actividad educativa se traduce en cuatro centros católicos concertados con 1.611 alumnos, 121 trabajadores y 139 docentes. Rodríguez-Millán ha destacado los casi 70 laicos cada domingo se acercan a parroquias "muy pequeñas" que se hace en todas las zonas de la Diócesis.

Asimismo, la Diócesis de Osma-Soria cuenta con 56 misioneros y un patrimonio cultural de 41 bienes inmuebles de interés cultural y 45 proyectos de construcción y rehabilitación.

Durante el pasado año 2025 se celebraron 312 bautizos (frente a los 299 de 2023 y los 309 de 2024), confirmaciones (por debajo de 2025), 334 primeras comuniones (similar al pasado año y menor que en 2023 y 95 matrimonios (frente a los 77 de 2023 y los 79 de 2024) así como diez fiestas religiosas de interés turístico provincial, regional e internacional.

La Diócesis de Osma-Soria atendió a 5.045 personas en los 34 centros durante el año 2025. Así, en los 24 centros para mitigar la pobreza se atendieron 2.511 personas, a 209 en las tres casas para ancianos, enfermos crónicas y personas con discapacidad; a 164 en los cinco centros de menores y jóvenes y otros centros.

El administrador Diocesano de Osma-Soria, Gabriel Ángel Rodríguez Millán, ha recordado la apertura del Centro Jubilar San Saturio fruto social del año Jubilar 2025 con una inversión de 75.735 con un coste anual previsto de 60.700 euros. El centro abre de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Un espacio de atención y acompañamiento a personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social. El centro atendió a 55 personas.

Por su parte, Alberto Martín ha detallado la cuenta de resultados del pasado año. Los ingresos se distribuyen en cinco grandes apartados donde destaca la asignación tributaria con 2.573.967 euros (el 28,96 por ciento de los ingresos) seguido del ingreso de patrimonio y otras actividades (25,48 por ciento) con 2.264.267 euros. Martín ha destacado la aportación económica de los fieles, que se eleva a 1.666.647 euros, el 18,72 por ciento.

Además, el 19,31 por ciento, un total de 1.715.843 euros, procede de otros ingresos corrientes como servicios, subvenciones o ingresos de instituciones diocesanas y, por último, otros ingresos extraordinarios que supone el 7,53 por ciento con 676.024 euros.

El total de ingresos es de 8.893.750 euros. En el apartado de gastos ordinarios, el grueso, e 52,33 por ciento, se destinan a conservación de edificios y gastos de funcionamientos hasta un total de 3.578.587 euros.

La retribución del personal (salarios y seguridad social) supone el 13,06 por ciento de los gastos ordinarios, un total de 891.519 euros, seguido de la retribución del clero, con 853.180 euros, el 12,47 por ciento. Además, un 10,5 por ciento, un total de 717.894 euros, son para gastos extraordinarios como nuevas construcciones, programas de rehabilitación, entre otros.

Por último, las acciones pastorales y asistenciales suponen el 10,19 por ciento de los gastos por 696.873 euros y un 1,45 por ciento, con 101.167 euros, se desina a aportaciones a los centros de formación como seminarios y colegios.

El total de gastos se eleva a 6.839.21 euros por lo que la capacidad de financiación de la Diócesis de Osma-Soria es del 12,46 por ciento, un total de 2.054.538 euros.