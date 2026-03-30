La Diputación de Ávila aprueba 160.000 euros para las obras de las mejora del firme en el CTR del Valle del Tiétar

ÁVILA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Ávila ha aprobado la declaración de emergencia y adjudicación directa de las obras de mejora del firme en el acceso al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) del Valle del Tiétar, en Arenas de San Pedro, por un importe de 161.656 euros.

El portavoz de la Diputación de Ávila, Juan Carlos Sánchez Mesón, ha dado cuenta de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno provincial de esta semana, entre los que se encuentra también la aprobación del expediente de contratación para la prestación de los servicios de la Delegación de Protección de Datos y del responsable de seguridad para las entidades locales dependientes de la institución provincial, con un presupuesto total de 173.000 euros para dos anualidades.

En esta sesión también se ha dado luz verde al expediente de contratación y posterior adjudicación del suministro en régimen de alquiler de un stand modular para la marca Ávila Auténtica en la Feria Alimentaria de Barcelona, por 76.482 euros.

En esta misma línea, se ha aprobado otro expediente para el suministro, también en régimen de alquiler, de un stand modular para el Salón Gourmet de Madrid, que se celebrará del 13 al 16 de abril, por 91.411 euros.

Igualmente, se ha adjudicado el contrato de servicio para la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia a la empresa San Cristóbal Encuadernaciones, por un total de 87.360 euros durante dos años.

En materia de subvenciones, la institución provincial ha aceptado una ayuda de la Junta para la contratación de trabajadores desempleados dentro del Planiel 2026, con una inversión total de 65.000 euros, de los que 58.335 euros serán aportados por la administración autonómica, con el compromiso de la Diputación de Ávila para completar la cuantía restante.

También se han aprobado las bases reguladoras de varias líneas de ayudas, entre ellas una destinada a ayuntamientos para la celebración de ferias agroganaderas en 2026, con una partida de 55.000 euros, y otra para la apertura de oficinas y puntos de información turística, dotada con 100.000 euros, con un máximo de 4.000 euros por municipio en función de la puntuación obtenida.

En cuanto a subvenciones nominativas, se han formalizado ayudas a la Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila, por 6.000 euros; a la Asociación Española contra el Cáncer, por 10.000 euros; y a la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Ávila, por 14.000 euros.

Por último, se han formalizado varios convenios para el desarrollo de programas dirigidos a personas con discapacidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, la Asociación Abulense del Síndrome de Down y la Fundación Abulense para el Empleo (Fundabem), en este último caso en el municipio de Navaluenga, todos ellos con una aportación de 70.125 euros.