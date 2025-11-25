Diputación de Ávila asegura que la violencia contra la mujer "genera un déficit de calidad democrática"

LA SERRADA (ÁVILA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha advertido de que la violencia "genera un déficit de calidad democrática", por lo que ha llamado a "reforzar el compromiso institucional y social para erradicarla".

Así lo ha señalado durante el acto que la institución ha celebrado en la localidad abulense de La Serrada. García, que ha agradecido la acogida del municipio y el trabajo del área de Familia, ha recordado que "los datos son irrefutables: desde 2003, 1.333 mujeres han sido asesinadas, además de 65 menores, y 489 niños han quedado huérfanos".

Unas cifras que, tal y como ha subrayado, "visualizan una problemática social y política" que debe llevar a las instituciones a "no permanecer al margen".

En este sentido, ha considerado que decisiones como la ley del "solo sí es sí" o los fallos detectados en los sistemas de control telemático "han ahondado en el dolor en lugar de reforzar la protección". "Las instituciones no pueden actuar con intereses partidistas. Sensibilizar, prevenir y, finalmente, erradicar la violencia de género debe ser el objetivo común", ha insistido, para apelar también al papel "fundamental" de la mujer en el medio rural y a la necesidad de seguir avanzando en igualdad.

La Diputación ha centrado este año su mensaje en el lema 'Rompe la cadena de odio' y ha reconocido a tres alumnas en un certamen literario que promueve el respeto y la tolerancia cero.

La vicepresidenta segunda y diputada de Familia, Dependencia y Oportunidades, Beatriz Díaz, ha incidido precisamente en la importancia de trabajar con los jóvenes y adolescentes, destinatarios principales de la campaña de este año, por ser quienes más utilizan los entornos digitales donde proliferan nuevas formas de violencia.

Las últimas estadísticas, ha señalado, muestran un aumento de casos entre chicas jóvenes a través de redes sociales y canales anónimos "muy difíciles de detectar".

Díaz ha agradecido la disposición del Ayuntamiento de La Serrada y ha subrayado que, aunque la campaña se dirija a la población joven, el trabajo de la Diputación y de los CEAS abarca a todas las edades porque "la violencia no entiende de estratos sociales ni de edad".

Por último, el alcalde de La Serrada, David Jiménez, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los participantes y ha agradecido que la Diputación haya elegido de nuevo un municipio pequeño para celebrar el acto del 25N. "Nos hace partícipes no solo del problema, sino también de la solución", ha afirmado.

Durante el acto también se han dado a conocer las ganadoras del I Certamen de Relatos contra la Violencia de Género convocado por la Diputación Provincial.