Diputación de Ávila avanza en la equipación de los parques de bomberos y adquirirá dos camiones para el SPEIS

El portavoz del equipo de Gobierno en la Diputación de Ávila. - DIP ÁVILA

ÁVILA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila avanza en la equipación de los nuevos parques comarcales de bomberos , con la aprobación de varios expedientes vinculados a estos, y que tienen como objetivo continuar mejorando las dotaciones del servicio provincial.

El portavoz de la Diputación de Ávila, Juan Carlos Sánchez Mesón, ha informado este lunes de los acuerdos de la junta de gobierno, entre los que se incluyen inversiones para el mobiliario de cocina, vestuario y taller, además de "equipos respiratorios, por 116.820 euros, y equipos de lavado y desinfección, por 40.849 euros", con un plazo de 30 días naturales para la presentación de ofertas desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Igualmente, el portavoz ha avanzado la aprobación del expediente para la adquisición de dos camiones con módulo intercambiable de extinción de incendios forestales para el Servicio de Prevención de Incendios y Salvamente(SPEiS).

Sánchez Mesón ha explicado que la licitación de estos dos camiones sería por un máximo de 519.999 euros (IVA incluido).

Asimismo, en la reunión de la Junta de Gobierno se ha dado el visto bueno para al expediente de contratación para la adjudicación de la póliza de seguro que cubra los riesgos patrimoniales y personales de responsabilidad civil de los vehículos que componen toda la flota de diputación provincial.

Se trata del seguro para 2026 y el presupuesto máximo, en este caso de salida de licitación, como ha indicado el portavoz de la institución provincial, sería de 67.800 euros.

Además, se ha dado luz verde al contrato mixto de suministro y servicio de empaquetado y entrega de productos de la marca Ávila Auténtica para la campaña promocional 'Rasca y Gana Navidad 2025', con un presupuesto total de 139.260 euros, y a la obra de la carretera provincial AVP-409, en Puente de Niharra, con un importe de 286.303 euros.

La Junta ha prorrogado también por dos años el servicio de gestión de redes sociales de Ávila Auténtica, que continuará realizando la empresa 'No te rindas S.A.', y ha adjudicado, mediante negociado sin publicidad, el servicio de transporte para los programas escolares de esquí, Naturávila y CRIEM a Ancebus S.L., por 104.499 euros por anualidad.

Por último, se ha aprobado una rectificación de la ayuda nominativa al Ayuntamiento de Candeleda, destinada finalmente a la Casa Museo y no a los chozos, manteniendo la cuantía de 70.000 euros, y una subvención nominativa de 5.000 euros a la Delegación Abulense de la Federación de Ajedrez de Castilla y León para promover la práctica del ajedrez en la provincia.