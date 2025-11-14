Diputación de Ávila interviene en varios zonas de la provincia por el temporal aunque la situación es de "tranquilidad"

ÁVILA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Ávila ha llevado a cabo distintas actuaciones en la provincia tras la noche de intensas lluvias registrada en la capital y su entorno, aunque a primera hora de este viernes la situación ha vuelto a la "normalidad".

El balance de la situaciñon lo ha ofrecido el diputado de Acción Territorial, José Luis del Nogal, quien ha reconocido el trabajo de las agrupaciones de Protección Civil, ante una situación que llevó a declarar nivel rojo por las lluvias y el aumento del caudal de los ríos.

Del Nogal ha explicado que se realizaron intervenciones en diferentes puntos de la provincia, como en el municipio de Las Navas del Marqués, donde los agentes colaboradores actuaron en un garaje afectado por una inundación. Situación similar se ha vivido en Navaluenga, "con alguna vivienda y algún garaje", no por una entrada directa del agua, sino porque "al tener tanta cantidad de agua los colectores no daban abasto para evacuar esa agua y se producía "inundación por saturación".

Asimismo, el diputado también ha detallado la intervención de los agentes colaboradores de El Barco de Ávila, desplazados a Hoyos del Espino para actuar en un hotel rural "por el mismo motivo que en Navaluenga".

Tanto en esta zona como en la de Navaluenga, los equipos han permanecido en vigilancia ante el aumento de los cauces, concretamente tanto del Alberche, a su paso por Navaluenga, como del Tormes, en Barco de Ávila, "ya que adquirieron un gran caudal en esas horas críticas".

A pesar de estas incidencias, José Lios Del Nogal ha trasladado un mensaje de calma. "Ahora mismo podemos hablar de tranquilidad en toda la provincia, sin apenas altercados de interés".

Los servicios provinciales solo han tenido que atender pequeñas incidencias menores como la retirada de ramas en alguna carretera provincial o en cascos urbanos, "pero sin mayores daños" y actualmente la única carretera cortada de la red que gestiona la Diputación es la AV-P-536, entre El Barco de Ávila y Los Llanos de Tormes, pero ha quedado abierta al tráfico sobre las 13.30 horas.