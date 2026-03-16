Diputación de Burgos destina 165.000 euros a una nueva línea de subvenciones para proyectos de renaturalización

BURGOS 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Burgos implementará una nueva línea de subvenciones para las Entidades Locales de la provincia bajo el título 'Renaturaliza Burgos' con objeto de cofinanciar proyectos o actuaciones directamente vinculados a la mejora ambiental y renaturalización de espacios urbanos y periurbanos.

Se trata de ayudas para medidas que fomenten la protección de la biodiversidad local, la conectividad ecológica y la integración de los ecosistemas del medio rural en los entornos urbanos de nuestros municipios.

El importe total de la Convocatoria asciende a 165.000 euros, y la cuantía de cada subvención será del 80 por ciento del importe del presupuesto de gastos presentado, y en ningún caso podrá ser superior a 25.000 euros.

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran aquellas que se desarrollen con criterios de renaturalización, tales como el rediseño y mejoras en parques y jardines, restauraciones ambientales de tramos urbanos de los ríos, renaturalización de solares y descampados, y mejora en patios de colegios públicos u otros edificios de titularidad municipal, así como recuperación ambiental de fuentes, manantiales o charcas, protección activa de la fauna, instalación de fachadas verdes o jardines verticales.

Ante la novedosa y reciente introducción de estos conceptos, la Diputación de Burgos cuenta con la figura de las 'Entidades asesoras', que son aquellas que, por su conocimiento del territorio provincial y especialización en el ámbito de la renaturalización, prestarán información y asesoramiento técnico a aquellas Entidades Locales que pretendan concurrir a la Convocatoria.

Las Entidades asesoras que colaboran con la Diputación son la Fundación Española de Renaturalización (Rewilding Spain) y el Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos.