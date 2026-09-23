Diputación y Colegio de Ingenieros abordan la transición energética y sostenibilidad en cuatro municipios de Valladolid

Rafael Álvarez (i) y Conrado Íscar, antes de la rueda de prensa. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Participa en Verde, impulsado por la Diputación de Valladolid y el Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, acerca la transición energética y la sostenibilidad en los municipios de Fuensaldaña, Quintanilla y Rueda, tras los "resultados positivos" alcanzados en las dos ediciones anteriores.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, y el del órgano colegial, Rafael Álvarez, han presentado esta mañana esta iniciativa. Durante su intervención, Íscar ha incidido en la necesidad de hablar de sostenibilidad en el medio rural a través de un programa como este con "rigor técnico, asesoramiento y herramientas comprensibles".

"La eficiencia energética es también una herramienta clave de reto demográfico y dinamización económica de nuestra provincia", ha apelado para recordar que el proyecto nació en 2024 con el objetivo de trasladar la "transición energética desde los grandes marcos estratégicos a decisiones reales y útiles para los ayuntamientos del medio rural, los pequeños negocios y los vecinos".

En sus dos primeras ediciones, celebradas en Mayorga, Portillo y Nava del Rey en 2024 y en Campaspero, La Seca y Viana de Cega en 2025, el programa generó una "gran aceptación" ya que se realizaron auditorías tipo en viviendas y edificios que permitieron identificar mejoras en aislamiento, instalaciones y facturación, se impulsó la creación de comunidades energéticas y se llevaron a cabo asesorías individualizadas a los vecinos de cada municipio.

TRES PILARES

La tercera edición mantiene la metodología desarrollada por el Colegio de Ingenieros de Valladolid, articulada en tres pilares. El primero consiste en la formación y divulgación accesible para la ciudadanía sobre el ahorro energético y el funcionamiento de las comunidades energéticas, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

El segundo se basa en la realización de auditorías y estudios energéticos reales sobre inmuebles representativos de cada localidad, en los que se analizan facturas, aislamientos y la optimización de contratos.

El tercero se apoya en el conocimiento y la experiencia del Colegio de Ingenieros para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada municipio. Con esta tercera edición, serán ya nueve las localidades de la provincia que habrán participado en Participa en Verde a lo largo de sus tres años de desarrollo con el objetivo de dotar a los municipios de herramientas y asesoramiento profesional para afrontar con garantías los retos energéticos presentes y futuros, consiguiendo un desarrollo sostenible del medio rural.