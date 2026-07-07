La Diputación invierte más de 185.000 euros en la reparación de emergencia de la carretera de Peñalba de Santiago

El área de Infraestructuras de la Diputación de León ha concluido las obras de emergencia para la reconstrucción y protección de la carretera LE-5238 en el entorno de Peñalba de Santiago. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El área de Infraestructuras de la Diputación de León ha concluido las obras de emergencia para la reconstrucción y protección de la carretera LE-5238 en el entorno de Peñalba de Santiago, tras una inversión de 185.902,6 euros.

Esta intervención de urgencia en la red provincial ha tenido como objetivo principal solucionar los graves daños y cortes de calzada provocados por los recurrentes arrastres y aterramientos del arroyo Peñalba.

Los trabajos, declarados de emergencia, comenzaron el pasado 11 de diciembre de 2025 y finalizaron el 11 de abril de 2026 a cargo de la empresa adjudicataria Excarbi, S.L. La actuación ha permitido reabrir y asegurar un tramo de 220 metros con una anchura media de calzada de cinco metros, mediante la eliminación completa de los sedimentos acumulados tanto en la plataforma como en el cauce aguas abajo.

Para prevenir futuros incidentes derivados de las avenidas de agua, el proyecto ha incluido un pormenorizado análisis del origen de las riadas con un cuenco amortiguador en el arroyo, aguas arriba de la obra de fábrica que se encontraba colmatada. Asimismo, en el tramo del cauce afectado se ha levantado un robusto muro de escollera destinado a proteger de forma permanente tanto el propio lecho del río como la estructura de la carretera.

Tras la estabilización del terreno se ha regularizado la base del firme con zahorra y se ha extendido una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente. Debido al obligado tránsito de la maquinaria pesada necesaria para estos complejos trabajos, el firme de la carretera también sufrió deterioros en los accesos al vertedero de tierras y en zonas colindantes aguas arriba, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por ello la Diputación Provincial ha acondicionado una longitud adicional de 300 metros de calzada y ha procedido al saneo de puntos críticos, al fresado de bordes y a la aplicación de una nueva capa de pavimento asfáltico.

OTRAS ACTUACIONES

La intervención se ha completado con el perfilado de taludes, la limpieza de las obras de drenaje transversal y la restitución integral de la señalización horizontal y vertical. Además, se han repuesto las defensas arrastradas por los desprendimientos mediante la instalación de barreras de seguridad metálicas en el lado del terraplén y barreras rígidas de hormigón a ambos lados del marco prefabricado.

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del Área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha recibido las obras ejecutadas, un acto en el que ha estado acompañado por el vicepresidente cuarto de la Diputación, Luis Alberto Arias, y por el teniente alcalde de Ponferrada, Iván Alonso.

Asimismo, durante la jornada han visitado otra actuación que se encuentra actualmente en ejecución en la zona a cargo de Tragsa, que cuenta con un presupuesto de 830.000 euros. Los trabajos consisten en la colocación de tres pantallas o mallas consecutivas diseñadas para contener el árido arrastrado por las precipitaciones con el objetivo de impedir que estos elementos lleguen de manera violenta a la carretera.

Este sistema de protección está ideado para que las mallas retengan únicamente los materiales sólidos y no el agua, distribuyéndose con una primera línea situada al lado de la calzada, la siguiente a casi 600 metros de distancia y la última a 300 metros por encima de esta.

"RESPUESTA INMEDIATA, CONTUNDENTE Y QUIRÚRGICA"

"Cuando las fuerzas de la naturaleza golpean de forma imprevista y comprometen a nuestros pueblos, la respuesta de esta institución no puede hacerse esperar; tiene que ser inmediata, contundente y quirúrgica", ha recalcado Roberto Aller.

El vicepresidente primero ha puesto en valor el fuerte componente identitario de la zona y ha recordado que Peñalba de Santiago no es solo el hogar de sus vecinos, sino "una de las joyas patrimoniales y turísticas más valiosas de El Bierzo y de toda España".

Finalmente, ha destacado el carácter preventivo de la obra: "No nos hemos limitado a limpiar el barro y poner un parche de asfalto para salir del paso. Hemos plantado cara al arroyo para blindar el futuro de la carretera. Demostramos con hechos que la Diputación responde con agilidad y determinación ante las emergencia", ha concluido.