Diputación y Junta entregan los inventarios de bienes a una veintena de municipios salmantinos

El presidente de la Diputación y el delegado de la Junta con los municipios que han recibido el inventario de sus bienes. - DIP SALAMANCA

SALAMANCA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca, en colaboración con la Junta, ha entregado este martes los inventarios de bienes municipales a una veintena de municipios de la provincia.

En este acto, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha estado acompañado por el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, y por el diputado de Asistencia a Municipios, Santiago Castañeda.

Tal y como ha recordado Javier Iglesias, "este tipo de actuaciones responden a la competencia de la institución provincial de prestar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a aquellos con menor capacidad económica y de gestión, para que puedan cumplir con su obligación legal de mantener actualizados sus registros patrimoniales".

Desde 1992, este servicio ha permitido que más del 90 por ciento de los municipios de la provincia disponga ya de su inventario de bienes actualizado.

En concreto, hoy en día, 327 entidades locales de la provincia de Salamanca cuentan ya con esta relación de bienes, y en la convocatoria de este martes, 13 de los 20 municipios han recibido por primera vez sus inventarios, mientras que el resto los han actualizado.

Los ayuntamientos que los han recibido de forma inicial son: Moronta, Alaraz, Barbalos, Barceo, Brincones, Fresnedoso, Villarmuerto, Nava de Francia, Iruelos, Castraz, Encina de San Silvestre, San Miguel de Robledo y Doñinos de Ledesma. Los municipios que los han actualizado han sido Sorihuela, San Martín del Castañar, Colmenar de Montemayor, Galindo y Perahuy, Tordillos, Monterrubio de la Sierra y Peñarandilla.

El programa ha contado con una inversión total de 43.560 euros ejecutados por la empresa COTESA (Centro de Observación y Teledetección Espacial, S.A.).

"Nuestro compromiso es estar siempre al lado de los ayuntamientos y facilitar herramientas que les permitan centrarse en lo verdaderamente importante: el desarrollo de sus municipios y el bienestar de sus vecinos", ha subrayado Javier Iglesias.