La Diputación de León aprueba la movilización de más de ocho millones para el medio rural de la provincia

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (centro izquierda) preside la sesión plenaria ordinaria del mes de noviembre en la Institución provincial leonesa. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del mes de noviembre de la Diputación de León ha dado luz verde a la movilización de más de ocho millones de euros en diferentes fases de planes impulsados por la institución, como el de Juntas Vecinales o el de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS).

La sesión plenaria ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio en memoria de los dos mineros fallecidos en Asturias el pasado viernes, uno de ellos vecino de Laciana.

Una vez iniciado el orden del día se ha aprobado la décimo tercera fase del Plan de Juntas Vecinales 2024-2025, que llegará a 35 localidades con una inversión de 325.428 euros. Esta aprobación se suma a la de las doce fases anteriores, en las que la ayuda había sido concedida a un total de 781 entidades locales por un importe total de 8.686.518 euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

También se ha aprobado la tercera fase del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios, que alcanzará a 25 ayuntamientos que recibirán 6.932.638 euros para la realización de inversiones, obras y suministros, la instalación de contadores inteligentes para el control de fugas en las redes de abastecimiento e inmuebles, para servicios municipales y para la elaboración o modificación de inventarios de bienes municipales.

Del mismo modo, ha recibido el visto bueno la convocatoria y las bases para la concesión de subvenciones del Fondo de Cohesión Territorial de 2025, que suma 2.073.172 euros de los que la Diputación aporta 518.293 euros.

CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS

Por otra parte, se ha llevado al pleno la subvención para el mantenimiento, vigilancia y control del Camino de Santiago Francés para el año 2025. En concreto, se beneficiarán diez ayuntamientos que recibirán 12 ayudas por un total de 53.745 euros.

El objetivo es contribuir al sostenimiento de los gastos ocasionados por el mantenimiento, vigilancia y control del Camino de Santiago Francés en su transcurso por un total de 16 tramos del territorio provincial en beneficio de los peregrinos y turistas que transitan por los mismos.

En otro orden de asuntos, el pleno de la Diputación ha autorizado una subvención directa de 30.000 euros a la Fundación de Castilla y León para la Prestación de Apoyos a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Futudis) para que pueda cumplir adecuadamente los fines que le son propios en el ámbito de la provincia de León, sin olvidar el servicio que puede prestar a las personas ingresadas en los centros asistenciales dependientes de la Diputación de León.

PLAN DE VIVIENDA RURAL JOVEN

Por último, también se ha aprobado por unanimidad la convocatoria y las bases reguladoras del Plan de Vivienda Rural Joven con un total de 385.000 euros para el ejercicio 2025. En este caso, el objetivo es financiar el acceso a la vivienda de los jóvenes residentes en municipios de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, favoreciendo el impulso demográfico en el medio rural, el establecimiento y fijación de población y facilitando la emancipación de estas personas.

Este plan cuenta con varias líneas de ayudas: para la adquisición de vivienda habitual, edificación de vivienda habitual o rehabilitación integral de vivienda habitual para restaurar las condiciones mínimas de habitabilidad; para la reforma de vivienda habitual y para el alquiler de vivienda habitual.