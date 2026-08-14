Diputación de León asegura que tiene un proyecto para la reparación de la carretera del Morredero que supera el millón

LEÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de León y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, ha afirmado que la institución provincial cuenta con un proyecto para la reparación de la carretera del Morredero que supera el millón de euros.

Lo ha hecho en relación con las informaciones recientes en relación al estado de la carretera LE-5504 en Ponferrada por el Morredero a Corporales, que afecta al municipio de San Cristóbal de Valdueza.

En este sentido, ha asegurado que el teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, ha vuelto a "mostrar su total desconocimiento sobre la realidad de las carreteras bercianas y, especialmente, del intenso trabajo que lleva a cabo la institución provincial para solucionar los problemas que presentan las vías de esta comarca y del resto de la provincia".

Así, Aller ha explicado que la Diputación cuenta con un proyecto que ha llevado a cabo desde el propio servicio de Infraestructuras, para evitar la licitación externa, como se anunció en su momento, para intentar acortar los plazos de licitación y ejecución y poder llevar a cabo las obras cuanto antes.

El proyecto, ya redactado y aprobado, cuenta con una inversión que alcanza los 1.115.000 millones de euros y se encuentra dentro de un pliego a la espera de superar todos los trámites necesarios para poder ejecutar las obras.

Según Roberto Aller, "Alonso conoce perfectamente estos detalles, y también que el proyecto ha estado en exposición pública a principios de este año durante 40 días, con lo que reiteramos que, o no se ha preocupado, o solo intenta crear incertidumbre entre la ciudadanía".

Por otro lado, el diputado de infraestructuras ha apuntado a que se mantiene en contacto con la Asociación de Vecinos a la que informa de todos los trámites que se llevan a cabo para conseguir el arreglo de la carretera, "algo que Iván Alonso también conoce".

Por ello, ha afirmado que en las "constantes críticas" del concejal del Ayuntamiento se "ve mala intención y un intento de generar confusión y malestar entre los vecinos de la comarca, cuando lo que debería de estar haciendo es preocuparse de los problemas que tienen el Ayuntamiento de Ponferrada, algo que tiene muy descuidado".

LABORES DE CONSERVACIÓN

Por lo que se refiere a las labores de conservación, ha explicado que la institución lleva a cabo los trabajos habituales para el mantenimiento de las vías "no solo de esta, sino de todas las que pertenecen a la red provincial, que abarcan más de 3.300 kilómetros".

En este sentido, hasta la ejecución de las obras contempladas en el proyecto, se han reparado los tramos más afectados, como la travesía de Salas de los Barrios, curvas entre esta localidad y San Cristobal de Valdueza, y la salida de esta localidad hacia el Morredero, además del desbroce de los márgenes, que se realiza cada año.