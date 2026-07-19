La Diputación de León destina 30.000 euros a ayudas para trabajadores autónomos del sector de la resina

LEÓN 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado una convocatoria de subvenciones dirigida a trabajadores autónomos del sector de la resina de la provincia, dotada de 30.000 euros y destinada a sufragar gastos de explotación correspondientes al ejercicio 2026.

La convocatoria está gestionada por el área de Transición Ecológica de la Diputación de León, que dirige el diputado Javier Salgado, y su finalidad es "fomentar y afianzar el nivel de empleo en el sector de la recolección de resina en la provincia y contribuir a la fijación de población en el medio rural".

Podrán solicitar estas ayudas las personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con anterioridad al 1 de mayo de 2026, inscritas en los CNAE 0230 (recolección de productos silvestres), 0210 (silvicultura y otras actividades forestales) o 0240 (servicios de apoyo a la silvicultura), que desarrollen su actividad resinera en municipios de la provincia de León, tengan su domicilio fiscal en la provincia y permanezcan dadas de alta de forma ininterrumpida durante al menos ocho meses en 2026.

La subvención se concederá a razón de un euro por cada pino adjudicado para explotación resinera y no podrá superar el 90 por ciento del gasto de la actividad, según ha explicado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Serán subvencionables los gastos de alquiler satisfechos por el resinero al propietario de los pinos explotados, los gastos corrientes de explotación --incluidos materiales de duración inferior a un año y costes de asesoría o gestión de la subvención, con un máximo de 400 euros--, las cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y las aportaciones al Fondo de Mejoras.

Las solicitudes podrán presentarse durante un plazo de veinte días hábiles a contar desde este martes, 14 de julio.

Por su parte, la justificación de la subvención deberá realizarse antes del 1 de abril de 2027 mediante la documentación prevista en la convocatoria.

El pago de la ayuda se efectuará una vez justificados los gastos y acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas, siempre que la financiación total no supere el coste de la actividad subvencionada.