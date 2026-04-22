La Diputación de León destina 495.000 euros a proyectos de acción social y servicios sociales

La Diputación de León destina 495.000 euros en subvenciones a proyectos de acción social y servicios sociales. - EUROPA PRESS

LEÓN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de subvenciones, por importe de 495.000 euros, destinadas a financiar proyectos de acción social y servicios sociales llevados a cabo durante 2026 por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro.

El importe se ha incrementado en 45.000 euros respecto a la anterior convocatoria y el objetivo de esta ayuda es potenciar actuaciones, actividades o proyectos que complementen la actuación de la Diputación en el ámbito de los servicios sociales y sociosanitarios, y que contribuyan a la satisfacción de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, con el fin de incrementar su bienestar social y su calidad de vida.

La subvención puede estar destinada a proyectos con un objetivo específico o bien a financiar la actividad global de las entidades cuando no sea posible disgregar sus actuaciones en un plan concreto, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Los proyectos subvencionados deben realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, sin posibilidad de prórroga. Se considerarán prioritarias las actuaciones destinadas a grupos de población especialmente vulnerables, ya sean personas sin hogar, afectadas por discapacidad, enfermedad o alteración susceptible de terapia, mayores, minorías étnicas, inmigrantes en situación de desprotección, menores en riesgo o mujeres en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Quedan excluidos de esta convocatoria los proyectos cuyo contenido corresponda exclusivamente al ámbito sanitario o educativo, que dupliquen los servicios sociales que ofrecen las diferentes administraciones públicas, los presentados por entidades que puedan recibir ayudas de la Diputación de León para la misma finalidad por otra vía, los destinados a la organización de actividades exclusivamente lúdicas, turísticas, culturales o programas de vacaciones o deportivos o aquellos cuyo ámbito territorial exceda el de la convocatoria.

Tampoco podrán optar a estas subvenciones los proyectos destinados al estudio, a la investigación y a la participación de los miembros de la entidad en congresos y jornadas, los que no estén en concordancia con los objetivos definidos pese al interés público y general que puedan representar y los presentados por entidades que estén integradas en alguna federación o agrupación que reciba una subvención nominativa o directa de la Diputación de León y cuyos proyectos no queden perfectamente diferenciados.

La cuantía máxima de financiación por proyecto se ha fijado en 25.000 euros, que no podrán superar el 90 por ciento de su coste total. Además, cada entidad podrá presentar una sola solicitud y el plazo para la presentación de solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde este miércoles, 22 de abril.