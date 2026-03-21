La Diputación mantiene y aumenta el servicio de autocar para los aficionados de la provincia del Real Valladolid

VALLADOLID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Valladolid subvencionará un servicio de autocares para que los aficionados del Real Valladolid puedan llegar hasta el Estadio José Zorrilla los días 28 y 31 de marzo.

En esta ocasión y como novedad se añade una nueva línea a las 5 existentes cuyo recorrido será Íscar (130 minutos antes del inicio del partido), Pedrajas de San Esteban (120 minutos antes del inicio del partido) - Olmedo (100 minutos antes del inicio del partido) - Mojados (80 min antes del inicio del partido), Boecillo (70 min antes del partido) Estadio José Zorrilla (regreso 20 minutos después de la finalización).

Los lugares de parada en esta nueva línea serán la plaza de toros, en Pedrajas en el Quiosco junto al supermercado Agropal, en Olmedo en la parada bus de la N-601 dirección Valladolid, en Mojados en la parada de bus plaza del castillo y en Boecillo (parada de bus) La institución provincial, además de subvencionar el viaje, asume la gestión íntegra de todo el proceso: reservas, viaje de ida y viaje de vuelta.

El aficionado del Real Valladolid que desee utilizar el día de partido en Zorrilla alguno de los autocares que la Diputación pone a su servicio desde diferentes villas de nuestra provincia, deberá formalizar su reserva llamando al teléfono 983 42 71 00 en horario de 8.0 a 14.00 horas, de lunes a jueves, salvo cuando el partido se celebre en viernes, en cuyo caso se adelantará hasta el miércoles, hasta las 14.00 horas.

Las reservas se atenderán, lógicamente, por orden de recogida,hasta completar las plazas disponibles y sólo se permitirá reservar un máximo de cuatro plazas por llamada.

En cada uno de los autocares, estará disponible una plaza para ser ocupada por personas con discapacidad (más otra para un acompañante, si es necesario), para lo cual, cuando se efectúe la reserva, tal circunstancia deberá ser justificada mediante el envío del documento que lo acredite a la siguiente dirección de correo electrónico: centralita.hv@dipvalladolid.es.

En el caso de que no hubiera ninguna solicitud de reserva de estas plazas, las mismas podrán ser ocupadas como el resto, por orden de entrada de cada solicitud.

OTRAS LÍNEAS

Las otras cinco líneas de transporte de la institución provincial son Línea 1 desde Medina del Campo (120 minutos antes del inicio del partido) - Rueda (105') - La Seca (100'), Serrada (90') - Villanueva de Duero (81') - Puente Duero (75') - Estadio José Zorrilla (regreso 20 minutos después de la finalización).

La Línea 2 entre Tordesillas (90 minutos antes del inicio del partido) - San Miguel del Pino (80') - Simancas (70') - Estadio José Zorrilla (regreso 20 minutos después de la finalización).

La Línea 3 entre Rioseco (95 minutos antes del inicio del partido) - La Mudarra (85') -Villanubla (75') - Zaratán (66') - Estadio José Zorrilla (regreso 20 minutos después de la finalización).

La Línea 4 entre Tudela de Duero (85 minutos antes del inicio del partido) - La Cistérniga (75') - Estadio José Zorrilla (regreso 20 minutos después de la finalización) y la Línea 5 que recorre Peñafiel (105 minutos antes del inicio del partido) - Quintanilla de Onésimo (90') - Sardón de Duero (85 minutos) - Estadio José Zorrilla (regreso 20 minutos después de la finalización).

Los horarios están fijados para que el autocar llegue al Estadio José Zorrilla una hora antes del encuentro y regrese de vuelta 20 minutos después de finalizar el encuentro.

Para poder cumplimentar las reservas, es imprescindible facilitar el municipio de salida y parada y el nombre y apellidos del usuario. Si algún aficionado sólo quiere reservar el viaje para el viaje de ida o para el viaje de vuelta también deberá comunicarlo.