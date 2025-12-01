Diputación de Palencia adjudica por 535.380 euros obras en las carreteras PP-9200 y PP-9531, en Toremormojon y Paredes

Obras en una carretera de la provincia de Palencia. - DIP PALENCIA
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 1 diciembre 2025 11:23

PALENCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha adjudicado a la empresa Construcciones Hermanos Sastre, S.A. las obras para mejorar el firme de las carreteras provinciales PP-9200 y PP-9531, con una inversión de 535.380 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El objetivo principal de esta intervención es mejorar la seguridad vial, garantizar una circulación más cómoda y alargar la vida útil de las carreteras, que en varios tramos presentan un firme deteriorado debido al paso del tiempo y a su uso continuado.

En algunos puntos, la superficie es irregular y estrecha, lo que obliga a realizar con frecuencia trabajos de bacheo para mantener unas condiciones mínimas de circulación.

Las carreteras incluidas en esta obra son la PP-9200, entre Torremormojón y Baquerín de Campos y la PP-9531, entre Paredes de Nava y su conexión con la P-953.

Las dos cumplen una función importante como vías de comunicación entre localidades y como conexión con carreteras de mayor capacidad.

Las actuaciones previstas se centrarán en reforzar y renovar el pavimento, regularizar la superficie de la calzada y mejorar los arcenes y cunetas.

Para ello, se retirará la tierra acumulada en los márgenes y se preparará el terreno antes de extender una nueva capa de asfalto que permitirá obtener una calzada más uniforme y resistente.

También se adecuarán los accesos a las fincas y caminos colindantes y se repondrá toda la señalización horizontal y vertical, de manera que la carretera quede completamente actualizada y correctamente indicada.

Al finalizar, se realizarán las labores de limpieza y puesta a punto para garantizar un resultado óptimo.

Durante los trabajos, se garantizará en todo momento una correcta señalización y, si fuera necesario, se habilitarán desvíos alternativos para facilitar la circulación.

