Diputación de Palencia aprueba 3 acuerdos culturales por 24.100 euros con Museo Ursi, Fundación Piedad Isla y Valdepero

Reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial. - DIP PALENCIA

PALENCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia ha dado el visto bueno, en el apartado de Cultura, a tres convenios de colaboración por importe de 24.100 euros, que van a permitir mantener e impulsar la actividad cultural en la Provincia.

El primero de ellos tiene como destino el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo para la apertura del Museo Ursi, que recoge la obra del escultor ligado a la Montaña palentina Ursicino Martínez. El importe es de 12.000 euros, y se subvenciona la apertura del Museo, al objeto de poder visitarlo y potenciarlo dado su interés cultural.

El segundo de ellos se suscribe con la Fundación Piedad Isla & Juan Torres, por importe de 8.500 euros y tiene como finalidad subvencionar los gastos de apertura, mantenimiento y difusión del Museo Etnográfico "Piedad Isla" en Cervera de Pisuerga. La intención es aminorar el coste que le supone a la Fundación la gestión total, organización y difusión del citado Museo.

La Fundación colabora con la Diputación de Palencia en el programa de la Escuela de Folclore, Danza y Música Tradicional, y especialmente en el desarrollo de las actividades conjuntas, sobre todo relacionadas con la figura de la fotógrafa palentina, y en especial acerca de la difusión del Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla y la organización de actividades.

El tercero de ellos tiene que ver con la colaboración con la Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero, por importe de 3.600 euros, para actuaciones como exposiciones, conferencias, mesas redondas, publicaciones, etc., tanto en el municipio como en otros lugares de España y del extranjero.