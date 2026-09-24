La Diputación de Palencia aprueba una moción de apoyo a Ceuta y presenta la planificación del Presupuesto de 2027 - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado, con la abstención de Izquierda Unida, una moción de apoyo a Ceuta presentada por el grupo del Partido Popular que defiende la soberanía española de Ceuta y Melilla y reclama al Gobierno medidas extraordinarias ante los graves acontecimientos producidos en Ceuta, al tiempo que ha dado a conocer las líneas fundamentales del Presupuesto para 2027 remitidas al Ministerio de Hacienda.

Se trata de un trámite de obligado cumplimiento para las entidades locales que permite avanzar en la planificación presupuestaria del próximo ejercicio, tal y como ha explicado la vicepresidenta y Diputada de Hacienda, María José de la Fuente.

Este documento constituye una aproximación inicial y no vincula pero sí es un trámite obligatorio en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de estabilidad presupuestaria.

El equipo de Gobierno de la institución provincial ha realizado esta previsión "con la necesaria prudencia", tal y como ha expresado la vicepresidenta, al tener en cuenta que todavía no existe un marco presupuestario estatal definido que permita conocer con precisión los recursos que recibirá la institución provincial en 2027.

Una situación, la falta de Presupuestos Generales del Estado, que se prolonga desde hace casi cuatro años.

En este sentido, ha lamentado que la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2026 y la incertidumbre existente sobre las cuentas estatales de 2027 afectan directamente a la planificación de las entidades locales, especialmente a la hora de determinar las entregas a cuenta y otros recursos procedentes del Estado.

Y también ha incidido que el equipo de Gobierno considera especialmente importante "hacer los deberes", planificar y mantener la capacidad de decisión propia, sin esperar a que se despejen todas las incógnitas procedentes del ámbito estatal.

De esta manera, la institución provincial cumplirá con su obligación y con su compromiso de presentar el Presupuesto 2027, con el objetivo de que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero.

El Partido Socialista ha presentado una propuesta para modificar el sistema de recaudación, pero la Diputación mantendrá el actual sistema que es el más favorable para la mayoría de los ayuntamientos de la provincia.

A través de este sistema, la institución anticipa en ocho ingresos a los ayuntamientos más de 12 millones de euros procedentes de la recaudación del IBI, que empieza el 1 de agosto, antes de los cobros.