Diputación de Palencia colabora con la Cátedra 'One Health en Sanidad Forestal y Humana', para proteger la salud

PALENCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia firmará un protocolo de colaboración con la Cátedra 'One Health en Sanidad Forestal y Salud Humana', impulsada por la Universidad de Valladolid (UVa) e IDForest, una iniciativa orientada a impulsar proyectos de investigación, formación y divulgación centrados en la relación entre la salud de los ecosistemas forestales y la salud de las personas.

En un acto que ha contado con la participación de la presidenta de la Institución provincial, Ángeles Armisén, el director de la cátedra y vicerrector de la Universidad de Valladolid, Julio Casero, y el CEO de ID Forest, Jaime Olaizola, se ha puesto de manifiesto el compromiso de las tres entidades para impulsar esta iniciativa.

Se trata de una propuesta que conecta ciencia, naturaleza y salud con el objetivo de promover soluciones ante los retos ambientales y sanitarios.

La colaboración de la institución provincial con la cátedra permitirá reforzar sus líneas de trabajo y favorecer iniciativas que contribuyan a mejorar la resiliencia de los sistemas forestales y agroforestales, así como su impacto positivo en el bienestar de la ciudadanía, tal y como ha destacado Ángeles Armisén, durante la presentación.

La Cátedra 'One Health en Sanidad Forestal y Salud Humana' parte de la premisa de que la salud de los ecosistemas está estrechamente vinculada a la salud humana.

La calidad del aire, del agua o de los alimentos depende en gran medida del estado de los bosques, los suelos y los sistemas agrícolas, forestales y urbanos y en este contexto, la cátedra impulsa el estudio de los llamados servicios ecosistémicos, que son aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad: oxígeno, agua, suelo fértil o lugares de recreo.

Además, trabajará para mejorar la resiliencia de los sistemas forestales y agroforestales frente a perturbaciones biológicas y climáticas, porque eso tiene un impacto directo en sectores estratégicos como la industria forestal, la agricultura, la producción de bioproductos, el turismo de naturaleza o la economía rural, tal y como han explicado sus promotores.

El acuerdo con la Diputación permitirá reforzar las principales áreas de trabajo de la Cátedra One Health como son la investigación, la formación, la transferencia de conocimiento, la divulgación y la colaboración internacional con otras universidades, centros de investigación e instituciones científicas.