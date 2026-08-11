Diputación de Palencia convoca el Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique, que aumenta su dotación a 10.000 euros

Entrega de una edición anterior del premio de poesía Jorge Manrique. - DIP PALENCIA

PALENCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado las bases de la convocatoria del X Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique, cuyo plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el 9 de octubre y que incorpora como principal novedad el incremento de la dotación económica del galardón hasta los 10.000 euros, frente a los 6.000 euros de la convocatoria anterior.

El certamen está organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Paredes de Nava y mantiene su vocación de convertirse en un referente nacional para la creación y difusión poética.

El Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique está abierto a todos los autores mayores de edad, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia. Las obras deberán ser inéditas, estar escritas en castellano, no haber sido premiadas ni encontrarse pendientes de fallo en otro certamen, además de tener sus derechos de reproducción y edición libres.

El tema de las obras será libre y cada autor podrá presentar tantos originales como desee. Los trabajos deberán contar con una extensión mínima de 500 versos. Los originales deberán entregarse impresos por duplicado, en copias perfectamente legibles, grapadas y en formato DIN A4, mecanografiados o escritos a ordenador en Word o RTF y a una sola cara.

El jurado estará integrado por relevantes personalidades del mundo de las letras y por el ganador de la edición anterior, y estará copresidido por la presidenta de la Diputación de Palencia y el alcalde de Paredes de Nava.