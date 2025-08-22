La Diputación de Palencia destina 1,3 millones para ayudar a 64 empresas del medio rural. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha resuelto la segunda y última convocatoria parcial de ayudas al tejido empresarial de la provincia que, gracias al refuerzo del Plan +10 de inversiones extraordinaria, beneficiará a 64 empresas y autónomos con un importe total 1.302.652 euros.

Tal y como ha detallado la Institución Provincial en un comunicado, con esta segunda resolución, el importe total que destinará a esta convocatoria asciende a 2,17 millones de euros distribuidos entre 103 empresas de la provincia.

El Plan +10 de inversiones extraordinarias, dotado con 10,2 millones de euros, ha permitido ampliar esta convocatoria de ayudas para alcanzar una dotación final de 2.174.000 euros dirigidos a "consolidar el tejido industrial, modernizar las empresas y favorecer el emprendimiento" en el medio rural palentino. Las ayudas se han distribuido en tres líneas.

La primera de ellas, dedicada a la creación de nuevas empresas, ha beneficiado a 27 proyectos que se han repartido 445.685 euros. La segunda línea, se ha destinado a la consolidación de empresas existentes. Ha contado con 802.947 repartido entre 29 empresas a las que ha ayudado a modernizar.

Finalmente, la tercera línea estaba planteada para alquiler de espacios para iniciativas empresariales. Así se han apoyado 21 proyectos con un total de 54.020 euros.

Sumadas las dos resoluciones, el programa de ayudas de 2025 ha beneficiado a 103 empresas de la provincia con 2,174 millones de euros, con el objetivo de fomentar la creación de empleo y la consolidar el tejido industrial en el medio rural.

En la primera resolución parcial, publicada en mayo, se apoyó a 39 empresas con más de 871.300 euros. A estos se suman los 64 beneficiarios de la segunda resolución, con 1,3 millones de euros, completando así el presupuesto total disponible.