La Diputación de Palencia destina 32.800 euros para cubrir el suministro de agua potable en nueve ayuntamientos

PALENCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia destina un total de 32.800 euros para cubrir los costos de suministro de agua potable a través de cisternas en la provincia en nueve ayuntamientos y dos juntas vecinales.

En total se han concedido once ayudas, de las que nueve ha correspondido a los ayuntamientos de Boadilla de Rioseco, Cardeñosa de Volpejera, Perales, Bustillo de la Vega, Antigüedad, Villaumbrales, Villanueva del Rebollar y, finalmente, Calahorra de Boedo.

A estas localidades hay que sumar las juntas vecinales de Quintanilla de la Cueza y Velillas del Duque, según ha detallado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El propósito de estas ayudas es colaborar en los gastos relacionados con el suministro de agua potable a la población para consumo humano en aquellas localidades que lo necesiten debido a problemas de abastecimiento.

Estas situaciones suelen ser ocasionales y están vinculadas a períodos de sequía que reducen los recursos hídricos, fugas o daños en las instalaciones de suministro, baja calidad o insalubridad del agua y aumentos temporales en el consumo, entre otros.

En estos casos, las entidades locales recurren a camiones cisterna como una solución urgente y efectiva para garantizar que la población no se quede sin este servicio básico, que corresponde a la competencia municipal.