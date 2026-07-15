Diputación de Palencia destina 95.000 euros en ayudas a 11 pueblos para sus planeamientos urbanísticos

Osorno. - DIP PALENCIA

PALENCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia destina cerca de 95.000 euros a apoyar la elaboración y actualización del planeamiento urbanístico en nueve municipios de la provincia .

La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, concede ayudas para financiar la redacción, revisión o modificación de distintos instrumentos de planeamiento urbanístico, con el objetivo de facilitar a los municipios la planificación y ordenación de su territorio, favorecer un desarrollo urbanístico adecuado y dotar a los ayuntamientos de herramientas de gestión adaptadas a sus necesidades actuales.

Las subvenciones, que cubren hasta el 70 % del coste de las actuaciones, movilizan una inversión total de 134.988 euros y benefician a los ayuntamientos de Villamediana, Villarramiel, Osorno la Mayor, Herrera de Pisuerga, Guardo, Cervera de Pisuerga, Palenzuela, Husillos y Villada.

Entre las actuaciones subvencionadas figuran la redacción de nuevas normas urbanísticasmunicipales, revisiones y modificaciones puntuales de planeamiento, así como la elaboración de un plan parcial para el desarrollo urbanístico de un sector residencial.

Esta línea de ayudas forma parte del compromiso de la Diputación de Palencia con el fortalecimiento de la capacidad técnica y de planificación de los municipios de la provincia, especialmente los de menor tamaño, favoreciendo un desarrollo territorial ordenado y sostenible.