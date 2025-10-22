Diputación de Palencia licita en casi 226.000 los senderos para recorrer el Cerrato en bicicleta

Archivo - Ciclistas por la provincia de Palencia. - DIP PALENCIA - Archivo

PALENCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha publicado la licitación de la obra de ejecución de infraestructura ciclista e itinerarios no motorizados en la comarca del Cerrato, con un presupuesto de 225.913,27 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Estas obras se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino el Cerrato palentino y se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos NextGenerationEU.

Este proyecto de creación de senderos pretende poner en valor de los recursos patrimoniales, culturales y naturales de la comarca vinculados a la cultura del vino, mediante la adecuación y señalización de senderos y caminos ciclables y peatonales que permitan conectar los principales recursos y comunicar en bicicleta las poblaciones más importantes de la Comarca.

Asimismo, esta actuación permitirá la instalación de tres puntos de encuentro ciclista en las localidades de Astudillo, Baltanás y Villamuriel de Cerrato.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 17 de noviembre. Este proyecto se suma a los ya iniciados en el marco del Plan en ambas localidades para la restauración ambiental y la mejora del paisaje urbano y de la eficiencia energética de la iluminación del Barrio de las Bodegas de Astudillo.