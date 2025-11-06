Diputación de Palencia presenta un proyecto de presupuesto que supera los 107 millones, un aumento del 5,03 por ciento

Reunión de la Comisión de Hacienda de la Diputación donde se ha entregado a los grupos el borrador del presupuesto para 2026. - DIP PALENCIA

PALENCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de la Diputación de Palencia ha presentado el proyecto de presupuestos parta 2026, que superarán los 107 millones de euros, y que se ha entregado a los grupos de la institución provincial durante la celebración de la Comisión de Hacienda.

La propuesta supone un incremento de las cuentas del 5,03 por ciento, respecto a el presupuesto de este año, es decir, 5,12 millones de euros más, mientras que la deuda se mantiene en 0 euros.

Según los primeros datos aportados por la institución provincial, las inversiones rozan los 42 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 20 por ciento (7 millones más) y supone el 39 por ciento del total del presupuesto.

En este capítulo de inversiones destaca la partida de 1,35 millones para la rehabilitación del castillo de Monzón o para el desarrollo provincial integral con 1,24 millones para el Plan de Actuación Integral, así como para la red provincial de carreteras, que contará con 1,42 millones de euros más.

Asimismo, en materia de seguridad el presupuesto crecerá un 10 por ciento para Protección Civil y Extinción de Incendios con el objetivode afrontar los gastos de funcionamiento de los parques de Aguilar de Campoo y Saldaña, y los sueldos de los nuevos bomberos.

En política social, la ayuda a domicilio se lleva 7,6 millones de euros y aumenta en un 273 por ciento las inversiones para obras de acondicionamiento de los CEAS, hasta 560.000 euros.

Entre las novedades, se incluye una nueva partida de 100.000 euros destinadas a las entidades locales menores y con el incremento de la aportación en un 50 por ciento al programa Rehabitare de la Junta.

La la vicepresidenta primera y diputada de Hacienda, María José de la Fuente, ha explicado los 107 millones de euros es "una cantidad importante destinada a realizar también inversiones importantes" enla provincia, y que "giran en torno a varios ejes, la vivienda, la seguridad, la movilidad y, por supuesto, la mejor prestación de servicios. y todo sin deuda".