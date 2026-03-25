La Diputación de Salamanca aprueba las subvenciones de siete proyectos enmarcados en el Plan Socioeconómico de La Raya

SALAMANCA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca, a través de su Junta de Gobierno, ha dado luz verde este miércoles a las subvenciones de siete proyectos enmarcados en el Plan Socioeconómico de la Raya, una iniciativa estratégica impulsada por la Junta de Castilla y León con las diputaciones provinciales, destinada a impulsar el emprendimiento, la actividad económica y la cohesión territorial en los municipios de la frontera con Portugal.

El Plan de la Raya beneficia directamente a 106 municipios de la provincia de Salamanca pertenecientes a las comarcas de Ciudad Rodrigo y Vitigudino, y contempla en la provincia once proyectos estratégicos, orientados a la creación de empleo, el apoyo a emprendedores y empresas, la mejora de servicios y la fijación de población, para los que la Diputación destina 2,6 millones, según ha subrayado la institución en un comunicado recogido por Europa Press.

En cuanto a los siete aprobados este miércoles, de los once previstos, tres se llevarán a cabo en Ciudad Rodrigo, la rehabilitación integral edificio del Centro de Innovación Social (CIS) 'La Estrella', las obras del Polígono Industrial 'Terralba' y la creación de una oficina de intervención.

En el caso de 'La Estrella', el proyecto tiene un importe de un millón de euros, con el objetivo de rehabilitar y modernizar el edificio, garantizar una infraestructura física adecuada para el desarrollo de actividades de innovación social, activar un espacio estratégico que contribuya a la dinamización territorial de La Raya y potenciar la cohesión territorial y el desarrollo rural.

Asimismo, las obras del Polígono Industrial 'Terralba' están dotadas de 500.000 euros y permitirán dotar de suelo industrial a la zona de intervención del Plan Socioeconómico de la Raya, adaptado a las demandas actuales de las empresas, para que Ciudad Rodrigo y la zona de influencia del Plan mantenga y mejore su actividad económica.

De este modo, se pretende crear un entorno competitivo para la implantación de nuevas empresas con vocación transfronteriza, facilitar la expansión de las empresas existentes en el ámbito de actuación del Plan Socioeconómico de la Raya, generar empleo estable y diversificado, impulsar el desarrollo económico del municipio y del resto de municipio integrados en el Plan, fomentar un urbanismo sostenible y resiliente, y contribuir a la fijación de población.

En tercer lugar, la creación de una oficina de intervención, con una subvención de 100.000 euros, permitirá apoyar las iniciativas productivas y de inversión en la zona de La Raya.

Por otro lado, la Diputación de Salamanca ha aprobado ayudas para otros dos proyectos en Aldeadávila de la Ribera. Una de ellas es la reforma y modernización de la almazara municipal, con una subvención de 200.000 euros que le permitirán crear un modelo de gestión sostenible del territorio mediante el uso del olivo, aplicar técnicas innovadoras para instalaciones e industrias agropecuarias, revalorizar los aprovechamientos del olivo mediante la trasformación de productos de alto valor añadido y desarrollar actividades complementarias de agroturismo y formación.

En segundo lugar, se plantea en Aldeadávila la creación de una oficina de intervención, con una subvención de 50.000 euros, que permitirá apoyar las iniciativas productivas y de inversión en la zona de La Raya.

OTROS PROYECTOS

Finalmente, la institución provincial ha dado luz verde a otros dos proyectos, que son la dotación de infraestructuras del recinto ferial de Lumbrales, con una subvención de 260.000 euros, y la puesta en marcha de la Escuela Innova & Impacta, con el fin de fomentar el emprendimiento social y la innovación en la zona transfronteriza de la Raya mediante procesos formativos y de apoyo económico.

En este sentido, se pretende acompañar, incubar y financiar hasta 80 proyectos sociales y medioambientales entre 2026 y 2030, facilitar la retención y retorno del talento joven al medio rural mediante un entorno digital, colaborativo y de apoyo institucional, y crear una comunidad de innovación rural con una red de alianzas público-privadas entre España y Portugal. La subvención será de 136.000 euros.

En general, el Plan de la Raya en la provincia tiene presupuestado 4,6 millones destinados al desarrollo de actuaciones en 2026. Esta inversión forma parte de una aportación global de más de 5,3 millones para dos años.

Del total de la inversión en 2026, la Junta aporta dos millones de euros, mientras que la Diputación de Salamanca destina 2,6 millones.