La Diputación de Salamanca ayudará con 1,5 millones a los municipios a elaborar planes contra incendios forestales

La diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, junto al presidente de la Diputación Javier Iglesias (c) y el diputado de Protección Civil, Roberto Martín (d). - EUROPA PRESS

SALAMANCA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ayudará con 1,5 millones de euros a los municipios a cumplir las nuevas obligaciones legales en materia de prevención y respuesta ante incendios forestales.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha presentado este miércoles el Plan Planif 2025, un programa cuya convocatoria saldrá en enero de 2026 y permitirá financiar la elaboración de la Guía de Respuesta ante Emergencias por Incendios Forestales en los 361 municipios de la provincia obligados por el Decreto 6/2025 de la Junta de Castilla y León.

Asimismo, contribuirá a la redacción de los Planes de Actuación de Ámbito Local de Emergencia por Incendios Forestales en los 171 municipios catalogados como de especial riesgo.

Javier Iglesias, que ha estado acompañado de la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, y el de Protección Civil, Roberto Martín, ha destacado que el objetivo es "garantizar que todos los municipios, independientemente de su tamaño o capacidad técnica, dispongan de las herramientas necesarias para prevenir y gestionar emergencias derivadas de incendios forestales".

El presidente de la institución provincial ha indicado además que la Diputación actúa "con responsabilidad y urgencia" porque proteger a los vecinos y al patrimonio natural "es una prioridad absoluta".

En esta línea, ha añadido que este plan nace "para facilitar el cumplimiento de una obligación legal que, por su complejidad técnica, resulta difícil de asumir para la mayoría de los ayuntamientos".

Por otro lado, esta ayuda tendrá carácter retroactivo, como ha indicado Iglesias, con los municipios que ya han comenzado a invertir en esta materia.

INSTITUCIÓN "ÚTIL"

"La Diputación vuelve a demostrar que está al lado de los ayuntamientos, acompañándolos en sus responsabilidades y facilitando soluciones reales a sus necesidades", ha señalado Iglesias, quien ha asegurado que la institución es "útil, especialmente en aquello que afecta a la seguridad de las personas".

Con el Plan Planif 2025, la Diputación de Salamanca da un paso más para "reforzar la prevención, la planificación y la capacidad de respuesta de los municipios frente a los incendios forestales", ha asegurado Javier Iglesias.

De esta manera, "esta nueva iniciativa se suma al Plan de Equipamiento de Protección Civil y Prevención de Incendios, dotado con 4 millones, presentado recientemente", ha recordado el presidente de la institución provincial.