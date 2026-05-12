La Diputación de Salamanca destina 320.000 euros para el Programa Provincial de Planeamiento Urbanístico 2026 - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha anunciado la aprobación de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo del Programa Provincial de Planeamiento Urbanístico 2026. Esta iniciativa, de carácter anual, tiene como objetivo principal facilitar a los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes la elaboración de sus instrumentos de ordenación del territorio.

Las ayudas están destinadas a financiar la redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico general, tales como Normas Urbanísticas Municipales y Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Asimismo, la convocatoria incluye la elaboración de Planes Especiales de Protección exigidos por la normativa de Patrimonio de Castilla y León, además de los trabajos técnicos complementarios necesarios para su tramitación sectorial.

El programa cuenta con un presupuesto total para este año de 400.000 euros, de los cuales la Diputación aporta 320.000 euros y los ayuntamientos beneficiarios los 80.000 euros restantes, tal y como ha apuntado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La institución provincial subvencionará un máximo del 80 por ciento del presupuesto de cada proyecto, estableciendo los siguientes límites según la población del municipio. Hasta 35.000 euros para municipios de igual o menos de 2.000 habitantes; hasta 40.000 euros para municipios de entre 2.001 y 5.000 habitantes y hasta 45.000 euros para municipios de entre 5.001 y 20.000 habitantes.

En caso de que el coste del proyecto supere estos límites, el ayuntamiento correspondiente deberá asumir la diferencia, además de su aportación mínima obligatoria del 20 por ciento. Los ayuntamientos interesados disponen de un plazo de 30 días hábiles para presentar sus solicitudes, a contar desde este martes 12 de mayo, tras la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia del lunes 11 de mayo.

Toda la información detallada y las bases reguladoras pueden consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la sección de subvenciones de la página web oficial de la Diputación de Salamanca.