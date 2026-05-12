Diputación de Salamanca lidera un proyecto para crear un gran Corredor Biológico entre España y Portugal

Los participantes en la presentación en la sede de la Diputación de Salamanca del Corredor Biológico Hispano-Luso. - DIP.SALAMANCA

SALAMANCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha acogido esta martes la jornada de presentación y coordinación del proyecto europeo del Corredor Biológico Hispano-Luso, una iniciativa financiada a través del programa Interreg que busca impulsar la conservación ambiental, el desarrollo rural y la cooperación transfronteriza entre España y Portugal.

La diputada de Medio Ambiente de Salamanca, Pilar Sánchez, ha agradecido la presencia de los socios participantes y ha destacado la importancia de este proyecto "para el futuro del medio rural salmantino y del conjunto del Oeste Ibérico".

Durante el acto, Pilar Sánchez ha dado la bienvenida a los representantes de las entidades socias que forman parte de esta iniciativa europea y que han sido José Biscaia, secretario general de la Associação de Municípios da Cova da Beira; Carlos Sánchez, presidente de la Fundación Naturaleza y Hombre; Carlos Santos, director técnico de la entidad portuguesa; y Antonio Monteiro, presidente de la Fundación ATN Naturaleza.

La diputada provincial ha subrayado que este proyecto, denominado '0166_Biocorredor_Bin_Sal_6_E', y cofinanciado dentro de los fondos Interreg de la UE, es fruto de "la cooperación entre administraciones y entidades ambientales", una colaboración que ha permitido obtener financiación europea para desarrollar un gran corredor verde entre España y Portugal destinado a proteger especies y ecosistemas de alto valor ambiental".

Asimismo, Sánchez ha apuntado a la posibilidad de generar nuevas oportunidades de desarrollo para el territorio.

El objetivo principal del corredor es conservar y restaurar la conectividad ecológica entre espacios naturales protegidos de ambos países, lo que favorecerá la biodiversidad y la protección de ecosistemas singulares como las dehesas y los paisajes característicos del oeste salmantino y las regiones portuguesas de Beira Baixa y Sierra de la Estrella.

Además de la conservación ambiental, el proyecto incorpora actuaciones orientadas al desarrollo económico y turístico del territorio. Entre ellas destaca la creación de una Ruta Escénica del Corredor Biológico Hispano-Luso, que permitirá poner en valor el patrimonio natural y paisajístico de la zona y potenciar el ecoturismo como motor económico para los municipios rurales, han añadido desde la institución provincial.

Otro de los objetivos estratégicos es avanzar hacia el reconocimiento de parte de este espacio como Reserva de la Biosfera, una distinción internacional que reforzaría la proyección del territorio y facilitaría nuevas oportunidades.

La iniciativa cuenta con una financiación global superior a 1,5 millones de euros. Entre las actuaciones previstas para este año 2026 figura la elaboración del Plan Director del Corredor, cuya ejecución corresponde a la Diputación de Salamanca y que permitirá definir la planificación, coordinación y desarrollo futuro de las distintas actuaciones previstas.

El proyecto contempla también la creación de la ruta escénica en territorio portugués, concretamente en el ámbito de la Associação de Municípios da Cova da Beira; así como acciones de creación y mejora de infraestructuras verdes y físicas en el oeste salmantino, especialmente en la comarca de Ciudad Rodrigo, Sierra de Gata y Campanarios de Azaba, actuaciones que desarrollará la Fundación Naturaleza y Hombre.

Asimismo, se llevarán a cabo acciones de conservación y mejora de hábitats y especies tanto en la parte salmantina como en el territorio portugués, en colaboración entre la Fundación Naturaleza y Hombre y la Fundación

Pilar Sánchez ha destacado que este proyecto "no se limita únicamente a la conservación ambiental", sino que supone también una apuesta por el desarrollo rural, la generación de oportunidades económicas, el turismo sostenible y la fijación de población en los municipios.