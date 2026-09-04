Diputación de Salamanca y USAL impulsan el proyecto 'Corral 4.0' que evalúa el bienestar animal en las naves de vacuno

Presentación del proyecto 'Corral 4.0' de la Diputación y la Universidad de Salamanca. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca avanza en la modernización y transformación tecnológica del Recinto Ferial de Salamanca con el desarrollo del proyecto 'Corral 4.0', una iniciativa de investigación aplicada que permitirá avanzar en la evaluación del bienestar animal en las naves de vacuno a través de la sensorización, la monitorización en tiempo real y el análisis de datos.

A la presentación de este proyecto han asistido el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; la diputada de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez; así como miembros del equipo investigador de la Universidad de Salamanca dirigido por el profesor Carlos Palacios Riocerezo, del Área de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, especializado en sensorización aplicada, monitorización ambiental, análisis de datos y evaluación de infraestructuras agroganaderas.

El objetivo de esta iniciativa es estudiar y establecer indicadores específicos de bienestar animal en conocimiento y soluciones que puedan ser posteriormente transferidos a otras instalaciones ganaderas.

"Queremos que Salamaq no sea solo el gran escaparate del sector primario, sino también un espacio donde se investigue, se innove y se generen soluciones para el futuro de nuestra ganadería", ha señalado Javier Iglesias.

Asimismo, el presidente de la Diputación de Salamanca ha recalcado que se está demostrando que "tradición e innovación no solo son compatibles, sino que son imprescindibles para garantizar el futuro del campo".

El proyecto permitirá monitorizar tanto las condiciones del entorno como diferentes parámetros relacionados con el comportamiento y el estado fisiológico de los animales. Para ello, se emplearán biologgers subcutáneos, acelerómetros externos y sensores de movimiento, sistemas de termografía y sensores destinados al control de temperatura, humedad relativa y gases como el amoniaco o el dióxido de carbono.

ASPECTOS A OBSERVAR

Esta información permitirá analizar, tal y como ha asegurado Carlos Palacios, cómo responden los animales "ante diferentes condiciones" y estudiar, entre otros aspectos, "la influencia que pueden tener elementos como el suelo, la iluminación, la temperatura o la calidad del aire sobre su bienestar".

El proyecto cuenta con la colaboración de Telefónica, que será la encargada de habilitar la infraestructura digital para medirlo, explotarlo y escalarlo, diseñando e implementando la arquitectura de campo y conectividad, así como desplegando los dispositivos de medición.

La finalidad es pasar de una valoración basada exclusivamente en la observación a un sistema capaz de aportar datos objetivos y medibles para determinar cuáles son las condiciones más adecuadas para los animales.

'Corral 4.0' se integra en el proceso de transformación del Recinto Ferial impulsado por la Diputación de Salamanca dentro del proyecto CO-Hábitat 2030, que aborda la remodelación de estas instalaciones desde un enfoque integral de 'One Health' (Una sola salud).

La propia capa tecnológica del Recinto Ferial contempla la integración del proyecto en su plataforma digital, con el despliegue de cuadros de mando, indicadores y alertas en tiempo real, además de garantizar su interoperabilidad y escalabilidad.

De este modo, la tecnología permitirá no solo recoger información, sino también integrarla, analizarla y convertirla en conocimiento útil para la toma de decisiones y la mejora de las instalaciones.

EQUIPO ESPECIALIZADO

La Diputación de Salamanca ha confiado el proyecto de investigación a la Universidad de Salamanca debido a la especialización científica y técnica de su equipo investigador y a la singularidad de una iniciativa para la que actualmente no existen soluciones comerciales integradas ni metodologías universalmente validadas específicamente para este tipo de infraestructuras ganaderas temporales.

El proyecto plantea así una combinación de investigación científica, tecnología y transferencia de conocimiento con el objetivo de que los resultados obtenidos en el Recinto Ferial puedan tener una aplicación práctica y escalable.

La investigación tendrá una duración de 30 meses, cuenta con una inversión de 14.520 euros y se analizarán unos 200 animales, financiada íntegramente por la Diputación de Salamanca.

Para la Diputación, esta iniciativa representa un nuevo ejemplo de su apuesta por la innovación aplicada al sector primario, aprovechando el potencial de Salamaq y del Recinto Ferial como espacios no solo de exposición y encuentro, sino también de investigación, experimentación y transferencia tecnológica.

Con el proyecto 'Corral 4.0', la Diputación quiere reforzar el papel de Salamaq como una feria capaz de mostrar la enorme importancia económica y social del sector agroganadero de Salamanca, pero también de anticipar los retos y oportunidades que marcarán su futuro.

La incorporación de tecnología y conocimiento científico a las instalaciones ganaderas permitirá avanzar hacia una ganadería de precisión, en la que los datos contribuyan a mejorar el bienestar animal y, al mismo tiempo, a generar soluciones que puedan resultar útiles para el conjunto del sector.

El objetivo es que tradición e innovación vayan de la mano, poniendo la tecnología al servicio de la ganadería y reforzando el compromiso de la Diputación de Salamanca con el futuro del sector primario de la provincia.