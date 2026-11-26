Una de las votaciones durante el Pleno. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha aprobado en el Pleno ordinario de noviembre el proyecto de Presupuesto de 96.806.000 euros para 2027, que contempla un tercer parque de bomberos y el vial del AVE entre la carretera a La Granja y la estación de Segovia-Guiomar.

El presupuesto ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno, la abstención de los dos diputados no adscritos y el rechazo de PSOE, Vox e IU. Con este Presupuesto, ya aprobado, se reduce la deuda hasta un residual 4,16 por ciento y reservan casi 41 millones de euros a la inversión directa en los municipios y a programas de asistencia a las personas que viven en ellos.

En la lectura de la memoria, el presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha manifestado que se presentaba al pleno "el presupuesto más alto en la historia de la Diputación", dado que la cifra total es un 4,31 por ciento más alta que la del ejercicio actual, y un 7,43 mayor que en 2023, año en que se inició el mandato.

De Vicente ha destacado que el Capítulo I representa el 44,56 por ciento del total, pues de los cuatro millones que crece el presupuesto global, 2,1 millones se destinan a personal.

También ha puesto de relieve que la inversión directa en los municipios y las partidas dirigidas a sus habitantes suman casi 41 millones, es decir, 389,84 euros por habitante, y que Servicios Sociales supone el 40,46 por ciento de las cuentas, con un 15,85 por ciento más para el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Parte de la inversión directa se vincula al Plan de Ayudas para Inversiones Municipales de la Provincia (PAIMP), dotado con 7 millones de fondos propios.

Sus bases se han aprobado en la sesión con los votos a favor del equipo de Gobierno, los dos no adscritos y Vox, la abstención de IU y el voto en contra del PSOE, que a través de su portavoz, Máximo San Macario, ha pedido que "se tenga en cuenta la conformación de cada municipio".

Las enmiendas del resto de grupos han planteado bajar crédito en partidas como publicidad, subvenciones a los grupos corporativos, el consorcio del Museo Esteban Vicente o la Fundación Don Juan de Borbón.

San Macario ha explicado que desde su partido se aspira a "cambiar un modelo continuista con enmiendas de más de cuatro millones", y la diputada de IU, Ana Peñalosa, ha propuesto "un Plan provincial de vivienda pública dotado con 500.000 euros".

El no adscrito José Antonio Mateo ha reivindicado desfibriladores y más inversión en carreteras; David Gutiérrez (no adscrito), las obras del puente sobre el río Voltoya en la SG-V-3431; y Pedro Varela, de Vox, ha pedido "eliminar gasto ideológico" y tres planes provinciales de rehabilitación y fomento de la natalidad.

El diputado de Hacienda, Óscar Moral, ha lamentado que "cada uno venda su ideario electoral y demagogo" y ha asegurado que el 90 por ciento de las enmiendas "repiten las de 2026".

También ha acusado a los socialistas de "errar con los números", pues su enmienda "suma tres millones y no cuatro". De Vicente ha confesado acabar el debate "decepcionado" ante ese "desconocimiento".

En el debate de las cuentas, Mateo ha justificado su abstención en que "hay que ser valientes y aportar más dinero a los pueblos"; Gutiérrez las ha calificado de "partidistas"; Peñalosa ha defendido que "no necesita más dinero, sino otras prioridades"; y Varela las ha tachado de "continuistas".

San Macario ha atribuido el aumento al Gobierno de España, a lo que Moral ha respondido que el Ejecutivo aporta lo que le obliga la ley, "solo la mitad" de lo que correspondería por habitantes.

RECHAZADAS

Rechazadas las enmiendas, el Presupuesto ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno, las abstenciones de los no adscritos y los votos en contra de PSOE, Vox e IU.

El Pleno ha comenzado con la lectura de un manifiesto, por parte de todos los portavoces, salvo el de Vox, y los no adscritos, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que la Diputación se compromete a incorporar la perspectiva de género y la realidad territorial en sus políticas.

Además, se han aprobado los convenios de protección ciudadana, apoyo a emergencias y vialidad invernal para 2026-2029 con El Espinar, Cantalejo y las Comunidades de Villa y Tierra de Cuéllar, Sepúlveda y Coca.

Se repartirán 180.000 euros a la firma y después recibirán 90.000 euros por cada uno de los tres ejercicios, salvo El Espinar, al que se cederá un vehículo todoterreno para el Servicio Auxiliar de Bomberos. Solo los no adscritos se han abstenido.

Por último, se ha dado luz verde a la plantilla de personal refundida a 1 de enero de 2027 y a modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, con los votos a favor del grupo popular, las abstenciones de Vox, IU y los no adscritos y el voto en contra del PSOE.