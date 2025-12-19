La Diputación de Segovia aprueba las bases del Plan de Ayudas a Inversiones Municipales con siete millones

El último Pleno del año en la Diputación de Segovia aprueba las bases del Paimp, con siete millones de consignación en ayudas - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha celebrado el último Pleno del año, en el que se han aprobado las bases del Plan de Ayudas a Inversiones Municipales en la Provincia (Paimp) para 2026, que está dotado con siete millones para apoyar proyectos de infraestructuras solicitados por los municipios.

El punto más importante del orden del día ha sido la aprobación de las bases del Paimp que ha supuesto aceptar las modificaciones hechas a las bases de años anteriores, tras lo que se reduce considerablemente el porcentaje económico aportado por los ayuntamientos, ya que la nueva redacción aumenta la aportación de la Diputación en los municipios más pequeños (80 por ciento para los que tienen hasta 100 habitantes; 75 por ciento en los de 101 a 500, y del 70 por ciento en los de más de 501 habitantes).

La propuesta ha tenido voto favorable del Grupo Popular y de los dos diputados no adscritos, mientras que Izquierda Unida (IU) y Vox se han abstenido y los socialistas ha votado en contra.

El portavoz de Vox, Pedro Varela, ha justificado su abstención en una de las novedades de las bases, relativa a "la demolición de edificios en ruina, que no es el camino para afrontar este problema"..

Otro punto tratado que ha sido aprobado por unanimidad ha sido el del incremento retributivo del 2,5 por ciento al personal de la Diputación, que se pagará el 29 de diciembre, con un importe cercano al millón de euros. Además, el acuerdo ya recoge el aumento del 1,5 por ciento para 2026, contemplado en el Presupuesto.

MOCIONES PRESENTADAS

En el turno de mociones, han salido adelante tres de las cinco propuestas. Una de ellas, sobre el problema del tráfico en la travesía de Chañe, propuesta por el grupo socialista, ha sido aprobada por unanimidad tras cambiar su texto inicial por una enmienda presentada por el grupo popular, en la que se acordaba proponer a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Segovia que se realicen los estudios necesarios que permitan ejecutar las medidas planteadas a la mayor brevedad posible, contando con el Ayuntamiento de Chañe.

La moción presentada por el diputado no adscrito, David Gutiérrez, sobre la implantación de la enfermería escolar en todos los centros escolares públicos como una medida "de prevención e igualdad de oportunidades" ha sido respaldada por todos los grupos, menos el PP ya que, tal y como ha explicado su portavoz, José maría Bravo, "se trata de un debate autonómico que ya tiene un protocolo establecido, y desde 2021 existe una normativa regulatoria que ofrece múltiples posibilidades para dar respuesta a las necesidades".

En la tercera moción, los 'populares' han mostrado su preocupación por las consecuencias que traerá al funcionamiento de los ayuntamientos la implantación de las Oficinas de Justicia en el Municipio previstas en la Ley Orgánica 1/2025 y, por tanto, ha instado al Ministerio de Justicia a que aclare las competencias administrativas y financieras que les afectan.

Además, ha reclamado al Gobierno que asuma plenamente la financiación, dotación de personal y gestión de dichas oficinas en todos los municipios de la provincia de Segovia y, por último, que fortalezca la estructura de las agrupaciones de secretaría de juzgados de paz.

A favor de esta medida han votado los dos diputados no adscritos y el diputado de Vox, Pedro Varela, mientras IU y PSOE han votado en contra aludiendo que se estaba creando un "panorama catastrofista".

La cuarta moción, presentada por IU para establecer una ayuda de 18.000 euros para el transporte de personas usuarias de la Asociación Parkinson Segovia ha contado con el apoyo de los dos diputados no adscritos y el de Vox, la abstención del PSOE y los votos en contra del equipo de Gobierno, por lo que no ha prosperado.

El presidente provincial y diputado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de Vicente, ha interpelado a la proponente Ana Peñalosa al cuestionar "dónde están los criterios justos, objetivos y no discrecionales" y le ha pedido que retirase la moción dado que no se hacía "para llegar a todas las asociaciones", sino sólo a las que a la diputada de IU "le interesa".

Por último, ha sido aprobada la moción presentada por el representante de Vox, Pedro Varela, para suspender la obligatoriedad de la baliza V16, que él ha calificado como "tocomocho o timo de la estampita", en la que ha acusado al Ejecutivo central de "ser único en el mamoneo de sangrar a los ciudadanos y ponerlos en peligro".

Ha contado con el apoyo del grupo popular y el diputado José Antonio Mateo al considerar que "no garantiza la seguridad y van a seguir siendo necesarios los triángulos".