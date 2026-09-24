Diputación de Segovia aprueba un millón extra para carburantes y alimentos en residencias y el SPEIS

Un momento de unas de las votaciones del pleno. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha celebrado la sesión plenaria del mes de septiembre, en la que ha aprobado una modificación presupuestaria de un millón de euros, procedente de los remanentes de Tesorería, para atender la subida del precio de los carburantes, los alimentos y los suministros energéticos en las residencias y en el Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

Esta modificación ha sido cuestionada por la portavoz de IU, Ana Peñalosa, quien ha reprochado al equipo de Gobierno que "el Presupuesto aprobado inicialmente no esté siendo una hoja de ruta". Ante estas palabras, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, le ha pedido que no se les culpe a ellos de la subida de los productos energéticos y los alimentos, "porque esa es una penalidad a la que ustedes, apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez, están sometiendo al país".

El presidente ha insistido en que la Diputación "seguirá incrementando partidas en combustible, alimentos o ayuda a domicilio siempre que sea necesario", en su línea de "acompañar a los alcaldes y a las personas que viven en los pueblos y en las residencias" de la provincia.

Por otro lado, el Pleno ha dado cuenta del informe de Intervención del segundo trimestre, que refleja un periodo medio de pago de 8,49 días, con pagos que ascienden a casi 9,5 millones de euros. Desde la institución se ha destacado "el gran trabajo que realizan los técnicos en el día a día".

MOCIÓN A FAVOR DE CEUTA

En el pleno se han presentado cinco mociones, de las que únicamente ha salido adelante la propuesta del diputado de Vox, Pedro Varela, para la defensa de Ceuta y Melilla y de "la soberanía, independencia e integridad territorial de España". Varela ha defendido que "hay que llamar a las cosas por su nombre porque Ceuta ha sufrido una invasión; Ceuta no se abandona, Ceuta se defiende".

La iniciativa ha sido apoyada por el grupo popular, que ha condicionado su respaldo a la matización del punto relativo al cierre de fronteras, y por el diputado no adscrito José Antonio Mateo, quien, sin hablar de invasión, ha coincidido en calificar la situación de "insoportable".

El portavoz popular, José María Bravo, ha insistido en que se trata de una "invasión gestada y planificada" y ha considerado que "el Gobierno de España no ha estado a la altura". El diputado no adscrito David Gutiérrez ha planteado, sin éxito, aprobar una declaración institucional sobre el asunto, mientras que Ana Peñalosa ha calificado la moción de "hipócrita" y el diputado socialista Daniel Bravo ha asegurado que su grupo "no ha comprado el relato del miedo para sacar rédito político".

De las cuatro mociones restantes, ninguna ha prosperado. La presentada por José Antonio Mateo, sobre una línea de ayudas a los ayuntamientos para renovar el mobiliario de los albergues del Camino de Santiago en la provincia, ha contado con los apoyos de IU, Vox y David Gutiérrez, insuficientes ante el voto en contra del PP y la abstención del PSOE, que ha alegado "falta de trabajo y conocimiento" en la propuesta.

La de David Gutiérrez, para adquirir plantas potabilizadoras móviles de emergencia, ha sido respaldada por IU, José Antonio Mateo y el PSOE, tras aceptarse una enmienda de este último grupo, mientras Vox se ha abstenido y el PP ha votado en contra, defendiendo su modelo de intervención puntual en casos como los de Torrecilla del Pinar y San Cristóbal de la Vega.

La propuesta de Ana Peñalosa para crear una Red Provincial de Acompañamiento Digital a las Personas Mayores ha sido apoyada por el PSOE y los dos diputados no adscritos, pero ha sido rechazada por el resto. El presidente, responsable del área de Asuntos Sociales, ha defendido la trayectoria de la institución en digitalización desde 2012.

Por último, la moción socialista para subvencionar el transporte colectivo a eventos culturales, de ocio y deportivos solo ha recibido el apoyo de IU, con la abstención de Vox y el voto en contra del PP y los no adscritos, que han argumentado que la práctica totalidad de las solicitudes actuales ya se aprueban por el cauce existente.